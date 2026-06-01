Teotihuacán, Tulum y Cancún prohibirá el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Cuatro de los destinos turísticos más visitados de México —Teotihuacán, Tulum y Cancún— tienen restricciones de ingreso para ciudadanos extranjeros con pasaporte vencido.

Según fuentes oficiales, no habrá período de gracia para quienes sean detectados con documentación vencida a la hora de ingresar en el país.

Teotihuacán, Tulum y Cancún, destinos mexicanos con restricciones de ingreso para turistas internacionales

La medida aplica de manera simultánea en las tres alcaldías con mayor flujo turístico del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año.

Tres destinos mexicanos con restricciones de ingreso para turistas internacionales.

Ningún ciudadano extranjero podrá ingresar en el país si su pasaporte presenta una fecha de vencimiento anterior que la del día de viaje. La medida aplica en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de acceso terrestre de cada destino.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

Limitaciones para turistas ciudad por ciudad en 2026

Teotihuacán en Estado de México

Tras un tiroteo ocurrido el 20 de abril de 2026, el INAH confirmó que los visitantes no pueden subir a la Pirámide de la Luna (cerrada hasta nuevo aviso) ni a la Pirámide del Sol (restricción previa al incidente). Sin embargo, pueden recorrer la Calzada de los Muertos y visitar los museos del sitio.

El sitio reabrió con un esquema de seguridad reforzado en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Tulum, en Quintana Roo

Los turistas extranjeros que visitan la Zona Arqueológica de Tulum deben abonar tres cobros obligatorios:

210 pesos del INAH

125 pesos de la CONANP (pues el sitio está en un área natural protegida)

190 pesos del Parque del Jaguar

Lo que suma un total de 515 pesos para visitantes extranjeros. Los turistas nacionales pagan una tarifa significativamente menor.

La actualización a la Ley Federal de Derechos fue aprobada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

Cancún para cruceristas y turismo aéreo

Las restricciones en Cancún incluyen el Derecho de No Residente aumentado y tarifas arqueológicas. Sitio Web

El Derecho de No Residente (DNR) que pagan todos los turistas extranjeros al ingresar a México pasó de 861 a 983 pesos (aproximadamente 53 dólares) a partir de 2026, un alza de 14.2%.

Además, para los cruceristas el DNR comenzó a cobrarse a mediados de 2025 en 5 dólares por pasajero, tarifa vigente hasta julio de 2026, cuando subirá a 10 dólares.

Restricción sanitaria vigente a nivel nacional desde el 28 de mayo

Aunque no es exclusiva de una ciudad, es relevante para cualquier turista que haya estado recientemente en ciertos países.

México restringió temporalmente la entrada a pasajeros internacionales que en los últimos 21 días hayan transitado por Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur.

Además de que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente. La medida tiene una vigencia inicial de 60 días naturales.