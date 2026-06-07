Las autoridades de Relaciones Exteriores y migratorias han emitido una notificación sobre la necesidad de mantener actualizados los datos biométricos relacionados con el pasaporte. Los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan pospuesto la renovación de su documentación, podrían estar sujetos a una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Dicha medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero sea recogida de manera adecuada por los sistemas digitales contemporáneos. No se limita únicamente a la fecha de caducidad, sino que también implica la adaptación al nuevo modelo de pasaporte electrónico, el cual se ha establecido como el estándar oficial.

Oficial y confirmado| México prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte (foto: archivo).

¿Quiénes corren mayor riesgo de ser retenidos?

Es imperativo comprender que, en la actualidad, las aerolíneas han recibido la directiva de denegar el embarque a aquellos pasajeros que no satisfacen estos estándares de seguridad, con el propósito de eludir multas administrativas de alcance internacional.

La restricción no es generalizada, aunque impacta de manera directa a un grupo específico de personas. Según los lineamientos recientes, los viajeros que se encontrarán imposibilitados para transitar son los que:

Posean un pasaporte con daños visibles o carezcan de hojas.

No hayan efectuado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Estrategias para evitar contratiempos migratorios

El proceso de renovación exige la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondientes, los cuales varían según la duración solicitada (3, 6 o 10 años). Es importante recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán tu ingreso, lo que te obligaría a someterte a una revisión manual que podría ocasionar la pérdida de tu vuelo.

Con el propósito de no ser parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, se aconseja revisar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de anticipación antes de cualquier viaje. Si tu documento fue emitido hace varios años y carece del chip electrónico visible en la portada, es momento de coordinar una cita.