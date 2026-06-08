Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalecerá sus mecanismos de fiscalización para detectar posibles inconsistencias en la información financiera de los contribuyentes, con especial atención a los movimientos registrados en cuentas bancarias.

La autoridad fiscal está facultada para analizar depósitos, transferencias y otros movimientos cuando existan diferencias entre los ingresos reportados y el dinero que circula por las cuentas de una persona o empresa. Si los montos observados superan lo declarado, el contribuyente podría ser sujeto a revisiones, requerimientos e incluso embargos.

Ante este escenario, especialistas recomiendan mantener actualizada la información fiscal y asegurarse de que los ingresos declarados coincidan con las operaciones financieras realizadas, a fin de evitar problemas con la autoridad tributaria.

Los contribuyentes con movimientos bancarios que no coincidan con sus ingresos declarados podrían enfrentar revisiones, sanciones e incluso restricciones. Fuente: Shutterstock

SAT 2026: estos depósitos y transferencias bancarias podrían activar revisiones fiscales y sanciones

Entre las operaciones que suelen recibir mayor atención por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentran los depósitos en efectivo. Si bien este tipo de movimientos no representa por sí mismo una irregularidad, la autoridad fiscal puede solicitar aclaraciones cuando los recursos no cuentan con documentación que respalde su origen.

Las transferencias bancarias también pueden ser objeto de revisión, especialmente cuando provienen de múltiples personas o cuando los montos registrados no guardan relación con la actividad económica declarada por el contribuyente. Esta situación es frecuente en actividades informales o ingresos que no fueron reportados ante la autoridad fiscal.

De igual manera, el SAT monitorea movimientos financieros considerados atípicos. Por ejemplo, una cuenta que habitualmente registra operaciones de bajo monto y que repentinamente recibe una cantidad significativa de dinero podría ser identificada para una verificación adicional.

Esto no implica automáticamente una infracción fiscal, pero sí puede dar lugar a requerimientos para comprobar la procedencia de los recursos y garantizar que las operaciones sean consistentes con la información declarada.

¿Qué implica que el SAT te fiscalice?

Ser fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) significa que la autoridad revisará la información financiera y fiscal de un contribuyente para verificar que los ingresos, gastos y movimientos bancarios coincidan con lo declarado en sus obligaciones tributarias.

Este proceso puede incluir solicitudes de información adicional, requerimientos de documentación o aclaraciones sobre determinadas operaciones. En caso de detectar inconsistencias, el SAT puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en multas, recargos o el cobro de adeudos fiscales.

Para evitar problemas, se aconseja la declaración de cada una de las percepciones -incluidas las adicionales o independientes- y conservar los comprobantes de operaciones relevantes, tales como:

Préstamos

Donaciones

Ventas

Es importante destacar que el SAT no realiza una vigilancia permanente ni revisa cuentas bancarias de manera arbitraria. Las verificaciones suelen originarse por discrepancias entre la información reportada, denuncias o alertas generadas por los sistemas de control fiscal.

Además, se aconseja no prestar cuentas bancarias a familiares, amigos o terceros. Cuando una cuenta recibe recursos que no son consistentes con la actividad económica de su titular, la autoridad puede requerir explicaciones y atribuir la responsabilidad fiscal correspondiente al propietario de la cuenta.

¿Cuándo puede el SAT ordenar el embargo de cuentas bancarias?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar el embargo o inmovilización de cuentas bancarias cuando un contribuyente mantiene adeudos fiscales firmes y no cumple con los requerimientos de pago establecidos por la autoridad.

Esta medida suele aplicarse en casos de impuestos no cubiertos, créditos fiscales pendientes, multas o recargos que permanecen sin liquidarse después de las notificaciones correspondientes. Antes de llegar a esta instancia, el SAT debe seguir un procedimiento legal y otorgar al contribuyente la oportunidad de regularizar su situación.

La inmovilización de recursos se realiza a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), un mecanismo previsto en la legislación fiscal que permite a la autoridad asegurar el cobro de las cantidades adeudadas. Mediante este proceso, el SAT puede solicitar a las instituciones financieras la retención de fondos hasta por el monto necesario para cubrir la deuda.