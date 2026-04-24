Hay detalles en la ropa que miramos todos los días sin preguntarnos nada. Los botones en las mangas de los sacos son uno de ellos: están ahí, bien alineados, prolijos, y la mayoría de las veces ni abren ni cierran nada. ¿Para qué sirven entonces? La respuesta popular apunta directo a Napoleón Bonaparte y a una historia que es bastante asquerosa. Aunque los historiadores advierten que no hay documentos que la confirmen, la leyenda persiste hace siglos y dice mucho sobre cómo la moda puede nacer de los lugares más impensados. La historia que todo el mundo cuenta es esta: a principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte estaba hasta la coronilla de ver a sus soldados limpiándose la nariz con las mangas de los uniformes. El Ejercito de Francia -en aquel entonces- era una de las fuerzas militares más poderosas de Europa, y la imagen de sus tropas arrasándose los mocos en la tela no era exactamente lo que el emperador tenía en mente para proyectar poder. Así que, según el mito, ordenó coser botones metálicos en los puños de las mangas. El objetivo era simple y algo cruel: hacer que limpiarse la nariz ahí doliera. Botones duros, frios, contra la cara. Una solución draconiana a un problema de higiene muy terrenal. Suena plausible, ¿no? El problema es que no existe ninguna fuente histórica verificable que lo confirme. No hay decreto imperial, no hay carta, no hay registro de sastre. Es, en toda la extensión de la palabra, un mito. Los historiadores de la moda lo mencionan siempre con el mismo caveat: «simulando, no hay evidencia de esto». Pero la gente lo sigue repitiendo porque, bueno, es una buena historia. Si dejamos de lado la leyenda, lo que sí sabemos es que los botones en las mangas de las chaquetas militares tienen una historia funcional bien documentada desde el siglo XVIII. Los uniformes militares de la época usaban botones en las mangas para ajustar el puño, ya sea para remangar en combate, para facilitar el movimiento o simplemente para mantener la tela en su lugar. Era una cuestión práctica antes que estética, y ese origen castrense fue migrando, como tantos otros elementos, hacia la moda civil. Con el tiempo, durante la era victoriana, esos botones empezaron a transformarse en indicadores de estatus. Un saco hecho a medida por un buen sastre tenía botones funcionales en las mangas —lo que hoy se llama «manga quirúrgica»—, mientras que los trajes de confección masiva los tenían cosidos y decorativos. Era un detalle que sólo notaba quien sabía mirarlo, y justamente por eso funcionaba como código entre entendidos. Cuantos más botones y más finos, más caro y exclusivo el traje.