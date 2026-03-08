El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus redes sociales el calendario de pagos de una de las asistencias económicas más conocidas, y quienes tengan ciertos apellidos tendrán la posibilidad de ver acreditado su dinero durante el transcurso de la segunda semana del corriente mes. Los depósitos se realizarán entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo para los beneficiarios que reúnan todas las condiciones establecidas. Para mayor información, se aconseja checar todos los detalles a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de México. El Gobierno mexicano tiene en su lista de asistencias sociales la Pensión Bienestar como una de las más solicitadas por los habitantes del país. Esto se debe a que el apoyo financiero que otorga la Secretaría del Bienestar permite que los ciudadanos que vivan en situación de vulnerabilidad social y económica puedan cobrar un monto de dinero bimestral. Las categorías a las cuales se pueden inscribir los mexicanos son diversas y establecen distintos requisitos: Al igual que los requisitos, los montos de dinero que entrega el Gobierno mexicano a los pensionados de la Pensión Bienestar varían en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos: De acuerdo al calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, durante la segunda semana de marzo se realizarán los depósitos pertinentes para aquellos beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras “G” a la “M”. Cabe recordar que las transferencias de dinero correspondientes a la Pensión Bienestar se realizan por orden alfabético. Esto quiere decir que cada pensionado tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su apellido.