Durante marzo, ciertos adultos mayores podrían ver acreditados en sus cuentas depósitos que superan los 17 mil pesos. Este monto no representa un nuevo beneficio ni un incremento extraordinario, sino la coincidencia entre el pago mensual de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dos apoyos distintos que algunas personas reciben de forma simultánea. El tema ha despertado el interés de pensionados y beneficiarios de programas sociales, ya que el inicio del bimestre marzo-abril del programa Bienestar coincide con el depósito mensual del IMSS. Las autoridades federales han indicado que el calendario oficial de pagos del Bienestar será anunciado por la Secretaría correspondiente, aunque los depósitos habitualmente comienzan durante la primera semana del mes, al igual que los recursos del IMSS. La Pensión para el Bienestar es un apoyo económico federal dirigido a personas de 65 años y más, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida mediante un ingreso bimestral fijo de 6,400 pesos. El depósito se realiza a través del Banco del Bienestar conforme a un calendario organizado por orden alfabético del primer apellido. Al ser un programa universal, no depende del historial laboral del beneficiario ni de si cuenta con otra pensión, por lo que recibir este apoyo no impide cobrar simultáneamente una pensión del IMSS o del ISSSTE, siempre que se cumplan los requisitos de cada beneficio. El ingreso superior a los 17 mil pesos aplica en casos específicos: personas jubiladas bajo el régimen del IMSS —particularmente quienes obtuvieron su pensión conforme a la Ley de 1973— que además están inscritas en el programa Bienestar. Tomando como referencia la Pensión Mínima Garantizada del IMSS, cuyo pago mensual ronda los 11 mil pesos, la suma con los 6,400 pesos del Bienestar genera un ingreso acumulado aproximado de 17,400 pesos durante marzo. El IMSS realiza depósitos mensualmente, mientras que la Pensión Bienestar se entrega de forma bimestral, por lo que solo en determinados meses ambos recursos llegan al mismo tiempo y el ingreso total percibido resulta más elevado. Las autoridades han reiterado que los pagos se acreditan directamente en cuentas bancarias, por lo que los beneficiarios no necesitan acudir a ninguna sucursal antes de su fecha asignada ni realizar trámites adicionales para recibir el recurso. Conocer el calendario de cobro y el monto exacto de cada beneficio es clave para que los adultos mayores planifiquen sus finanzas personales sin confusiones. Para el bimestre marzo-abril 2026, los programas Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras, Sembrando Vida recibirán su pago en estas fechas según la inicial de su apellido: