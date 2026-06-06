La relación económica entre México y una de las principales potencias europeas se fortalece con nuevos proyectos, comercio récord y miles de empresas operando en el país.

México recibió una importante señal de confianza por parte de una de las economías más fuertes de Europa, que confirmó el fortalecimiento de sus inversiones y su apuesta de largo plazo por el mercado mexicano. El anuncio se dio durante la III reunión plenaria de la Comisión Binacional “Alianza para el Futuro”, celebrada en la Ciudad de México.

Además de ratificar su interés en ampliar los intercambios comerciales y económicos, esta nación europea destacó que actualmente cuenta con más de 2 mil empresas establecidas en territorio mexicano, con presencia en sectores estratégicos como la industria automotriz y los servicios financieros. Se trata de Alemania, el mayor socio comercial de México dentro de la Unión Europea.

Tras una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez, y el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ambas naciones hicieron un nuevo acuerdo clave de ayuda mutúa.

El secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez, y el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. Gobierno de México

Alemania reafirma su apuesta económica por México

Durante la reunión binacional, autoridades de ambos países destacaron el peso que tiene la relación económica bilateral. De acuerdo con cifras oficiales, el comercio entre México y Alemania alcanzó los 27.38 mil millones de dólares en 2025, consolidando una de las asociaciones más relevantes entre América Latina y Europa.

El ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, subrayó la relevancia de México para la economía alemana al señalar que “México desempeña, en los ámbitos económico y comercial, un papel clave” y recordó que el país es “el socio económico número uno de Alemania en América Latina”.

Por otro lado, destacó la presencia de “más de 2,000 empresas, desde la industria automotriz hasta el sector de pagos”.

México y Alemania comparten una visión común sobre la importancia del multilateralismo. Gobierno de México

Lo que viene para la relación entre México y Alemania

La reunión permitió definir una hoja de ruta para ampliar la cooperación bilateral en los próximos años.

Entre los principales acuerdos destacan:

Más cooperación económica y comercial.

Impulso a nuevas inversiones.

Reuniones periódicas de seguimiento.

Preparativos para el aniversario diplomático de 2027.

Aprovechamiento del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, destacó que ambos países comparten principios comunes como el libre comercio, el multilateralismo y la cooperación internacional. En ese sentido, afirmó:

“Después de casi 10 años de no celebrar esta Comisión, estoy seguro que será la primera de muchas para traducir el diálogo político en iniciativas concretas”.

"Ambas delegaciones coincidieron en que la entrada en vigor del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea abrirá oportunidades emergentes en comercio e inversión para las dos naciones", Gobierno de México. Gobierno de México

La expectativa de ambas naciones es que la próxima entrada en vigor del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea abra nuevas oportunidades de comercio e inversión, fortaleciendo aún más una relación estratégica que se acerca a celebrar 75 años de vínculos diplomáticos en 2027.