En esta noticia Plata apuesta por ETFs, no por fondos de inversión

Plata está construyendo algo más que una aplicación financiera. Tras obtener una licencia bancaria y lanzar una plataforma de inversión para sus clientes, el banco digital ahora busca completar su ecosistema con una casa de bolsa propia, aunque descarta competir en los fondos de inversión.

La empresa presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una solicitud para operar una casa de bolsa desde diciembre de 2024 y espera recibir una autorización durante los próximos meses.

“Esperamos que se resuelva en el mediano plazo, seis, ocho meses”. detalló Aldo Jáuregui, director de Inversiones en Banco Plata.

La licencia permitiría a Plata ofrecer valores mexicanos directamente a sus clientes, complementando una oferta que actualmente se concentra en acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF) del mercado estadounidense mediante una alianza con una casa de bolsa extranjera.

“Para nosotros tener esa licencia de casa de bolsa es básico”, mencionó el directivo.

En paralelo, explicó que Banco Plata Inversiones busca ampliar el alcance de una plataforma que ya integra crédito, débito, ahorro e inversiones dentro de una misma aplicación.

A la fecha, Banco Plata suma poco más de cuatro millones de clientes, el objetivo del segmento de inversiones es que el 20% del total de clientes utilicen la aplicación para comprar acciones en el mercado estadounidense y, una vez que se libere la autorización ante el regulador mexicano, se podrá tener acceso a los instrumentos de la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores; aunque reconoce que el proceso será gradual.

“Nuestro objetivo es que por lo menos el 20% de nuestros clientes comiencen a invertir, es decir, de esos 4 millones nos gustaría que por lo menos el 20% comience a invertir”, señaló.

Actualmente, las operaciones de inversión dentro de la aplicación se realizan a través de Asesor Plata, una entidad regulada por la CNBV, mientras una casa de bolsa extranjera ejecuta y custodia las transacciones.

Las comisiones por corretaje de Plata van desde el 0.10% al 0.30% -cifra que se mantienen la mayoría de las casas de bolsa en el país- el porcentaje dependerá del monto de inversión, de acuerdo con el directivo entre más alto el monto, menor la comisión.

A través de la plataforma, los usuarios pueden comenzar desde 20 pesos y acceder a más de MXN$15,000 activos financieros, incluyendo acciones de empresas públicas y otros instrumentos bursátiles.

Plata apuesta por ETFs, no por fondos de inversión

En medio del furor por alcanzar el hito de los MXN $5 billones en los fondos de inversión en México al cierre de abril, Plata no contempla lanzar fondos de inversión propios, una decisión que la distancia incluso de Mercado Pago que también presentó su solicitud ante la CNBV.

La compañía considera que los fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) representan una alternativa más eficiente para los inversionistas debido a sus menores costos, mayor transparencia y liquidez. De acuerdo con Jáuregui, los fondos de inversión suelen cobrar comisiones de administración de entre 1% y 3% anual.

“Creemos que podemos ofrecerles todavía mejores productos a los clientes, y la alternativa obvia a los fondos, pues son precisamente los ETF”, afirmó.

Más allá de la autorización regulatoria, el banco digital identifica otro desafío para su crecimiento como la educación financiera. La empresa considera que el principal obstáculo para ampliar la base de inversionistas no son otras plataformas digitales, sino el desconocimiento sobre cómo administrar el dinero y acceder al mercado de valores.