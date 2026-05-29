El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá este 1 de junio un nuevo periodo de ingresos para personas interesadas en recibir capacitación laboral y acceder a un apoyo económico mensual. La nueva etapa corresponde al tercer periodo de vinculaciones de 2026 anunciado por el Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, “las y los aspirantes registrados puedan entrar a un centro de trabajo para recibir capacitación”. Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma digital del programa de los beneficios para consultar los espacios disponibles y postularse a la opción de su interés.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

El Gobierno federal informó que la apertura “será focalizada”, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayores condiciones de vulnerabilidad y rezago social. Además, se pidió revisar previamente el mapa disponible en la plataforma antes de iniciar cualquier postulación.

¿Quiénes pueden entrar al programa y qué beneficios ofrece?

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. El programa ofrece capacitación durante un periodo de 12 meses en empresas, negocios, talleres, instituciones públicas y diferentes organizaciones participantes en todo el país.

Durante ese proceso, “las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS” . La cobertura incluye enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo mientras las y los beneficiarios realizan su capacitación laboral.

El registro debe realizarse en la plataforma oficial del programa.

El mapa de focalización mostrará municipios abiertos o cerrados.

Los centros de trabajo tienen 4 días para responder solicitudes.

La capacitación tiene una duración máxima de 12 meses.

El apoyo incluye seguro médico del IMSS.

Así será el proceso para ingresar desde el 1 de junio

Las personas registradas deberán revisar si su municipio aparece habilitado dentro del mapa de focalización. Según el comunicado, algunas zonas podrían estar cerradas o haber alcanzado ya “la meta de atención”, por lo que la disponibilidad dependerá de cada región del país.

Después de enviar la postulación, las y los aspirantes tendrán que contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro. A partir de ese momento, el centro contará con “4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud” realizada en la plataforma.

Si el centro rechaza la solicitud o simplemente no responde dentro del plazo establecido, “el sistema liberará automáticamente a la persona para que pueda postularse a otro centro disponible”. El Gobierno señaló que el objetivo es fortalecer las oportunidades laborales y de capacitación para las juventudes mexicanas.