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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá este 1 de junio un nuevo periodo de ingresos para personas interesadas en recibir capacitación laboral y acceder a un apoyo económico mensual. La nueva etapa corresponde al tercer periodo de vinculaciones de 2026 anunciado por el Gobierno de México.
De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, “las y los aspirantes registrados puedan entrar a un centro de trabajo para recibir capacitación”. Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma digital del programa de los beneficios para consultar los espacios disponibles y postularse a la opción de su interés.
El Gobierno federal informó que la apertura “será focalizada”, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayores condiciones de vulnerabilidad y rezago social. Además, se pidió revisar previamente el mapa disponible en la plataforma antes de iniciar cualquier postulación.
¿Quiénes pueden entrar al programa y qué beneficios ofrece?
Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. El programa ofrece capacitación durante un periodo de 12 meses en empresas, negocios, talleres, instituciones públicas y diferentes organizaciones participantes en todo el país.
Durante ese proceso, “las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS”. La cobertura incluye enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo mientras las y los beneficiarios realizan su capacitación laboral.
- El registro debe realizarse en la plataforma oficial del programa.
- El mapa de focalización mostrará municipios abiertos o cerrados.
- Los centros de trabajo tienen 4 días para responder solicitudes.
- La capacitación tiene una duración máxima de 12 meses.
- El apoyo incluye seguro médico del IMSS.
Así será el proceso para ingresar desde el 1 de junio
Las personas registradas deberán revisar si su municipio aparece habilitado dentro del mapa de focalización. Según el comunicado, algunas zonas podrían estar cerradas o haber alcanzado ya “la meta de atención”, por lo que la disponibilidad dependerá de cada región del país.
Después de enviar la postulación, las y los aspirantes tendrán que contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro. A partir de ese momento, el centro contará con “4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud” realizada en la plataforma.
Si el centro rechaza la solicitud o simplemente no responde dentro del plazo establecido, “el sistema liberará automáticamente a la persona para que pueda postularse a otro centro disponible”. El Gobierno señaló que el objetivo es fortalecer las oportunidades laborales y de capacitación para las juventudes mexicanas.