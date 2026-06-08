Gianni Infantino, Donald Trum, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La casa siempre gana y sin importar quién resulte campeón del Mundial 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ya se embolsó una cantidad histórica de billetes verdes a partir de la vigésima tercera edición del torneo que tuvo su origen en Uruguay, en 1938.

El balón rodará el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, y será la primera ocasión que el torneo se organiza por tres países.

Mientras los aficionados se preparan para ver a 48 selecciones en 140 partidos, el dinero ya se repartió y el gran ganador es el organismo que lidera Gianni Infantino.

De acuerdo con estimaciones de S&P Global Market Intelligence el Mundial de Futbol generará una derrama de u$s 9,000 millones para la FIFA, un ingreso sin precedentes para el organismo encargado del deporte más popular del mundo.

La cifra está respaldada por cerca de u$s 3,900 millones pagados en derechos de transmisión, un incremento en los ingresos por derechos de marketing, así como en los rubros de hospitalidad y boletaje.

Pero el impacto del Mundial no solo se concentró en el torneo, pues la FIFA aprovechó la justa para promover otros certámenes como el Mundial Femenil, los torneos juveniles o el Mundial de Clubes, a través de un acuerdo de derechos por u$s 1,000 millones con la cadena deportiva DAZN, que tuvo lugar el año pasado, así como uno más para streaming en Estados Unidos y Canadá con Netflix, que entrará en vigor el año que entra.

La planeación estratégica de cuatro años y la asignación de derechos de marketing de primer nivel permiten a la FIFA asegurar socios comerciales a largo plazo.

“La confianza en México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones respalda los pronósticos de que la venta de boletos y hospitalidad para 2026 superará a Qatar 2022 y excederá el boletaje del Mundial 2030 por u$s 950 millones”, estimó S&P Global Market Intelligence.

Además, se prevé que el torneo genere una interacción con niveles nunca antes vistos, que incluyen 6,000 millones de interacciones en los diferentes canales, es decir, televisión, streaming y plataformas digitales.

La audiencia, según estimaciones de la FIFA, sería mayor a los 1,500 millones de espectadores de la final de la edición anterior, en la que Argentina se coronó sobre Francia, en 2022.

Además, se anticipa la asistencia de más de 5 millones de aficionados en los estadios.

Impacto en México será acotado

El país solo recibirá 13 de 140 partidos, lo que representa menos de 10% del total de los encuentros.

El impacto económico real de este evento en México no será tan grande como se podría pensar.

Estimaciones de distintos bancos ubican el impacto de la organización del Mundial entre 0.1 y 0.15 puntos porcentuales adicionales al Producto Interno Bruto (PIB).

Una décima de punto del PIB en México representa poco más de u$s 2,000 millones, por lo que en el mejor de los casos, la organización del Mundial representaría un impacto económico de u$s 3,000 millones, la tercera parte de lo que se embolsará la FIFA.