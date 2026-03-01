El Gobierno de la Ciudad de México y el INVEA implementan medidas estrictas en este 2026 para los conductores que deseen eludir la ley. El objetivo primordial es asegurar que el transporte público cumpla de manera rigurosa con todas las normativas de seguridad vigentes. Los operativos serán constantes y rigurosos a lo largo del año en diversos puntos estratégicos de la capital. Se aplicarán sanciones severas a aquellos que no cuenten con la documentación reglamentaria o que presenten fallas mecánicas. Según lo publicado por el INVEA, “¡Viajar seguro no es una opción, es tu derecho!”. En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada y el INVEA han dado inicio al despliegue de brigadas de Personal Especializado en las 16 alcaldías para supervisar las unidades de transporte. Estas acciones tienen como objetivo atender las denuncias ciudadanas y mitigar los riesgos viales. “En el INVEA vigilamos que cada unidad de transporte opere bajo las normas establecidas para que llegues bien a tu destino”, afirmaron y ya se están llevando a cabo suspensiones, multas y sellados de puertas. En el año 2025, el INVEA realizó operativos masivos con el propósito de verificar que las unidades cumplieran con las condiciones óptimas para su funcionamiento. Como resultado de estas intervenciones, se suspendieron 1,151 unidades debido a la falta de la documentación requerida y a un estado físico-mecánico inadecuado. Este precedente establece un estándar para las revisiones estrictas que se llevan a cabo en la actualidad. “Con el fin de asegurar una movilidad segura, el Personal Especializado suspendió aquellas unidades que no cumplían con lo estipulado en la ley”, comunicó el INVEA al finalizar las jornadas de verificación del año anterior. El proceso de verificación técnico-mecánica y administrativa incluye aspectos esenciales para prevenir la suspensión inmediata del vehículo: Desde el INVEA se recordó que “si el transporte está en regla, tu viaje es seguro”. A través de estas iniciativas, el Gobierno de la CDMX sigue promoviendo una movilidad ordenada y segura en la Ciudad de México. Se insta a los conductores a mantener sus unidades conforme a los lineamientos legales vigentes. Para este nuevo ciclo, el instituto subraya que el cumplimiento de las normas es sinónimo de ofrecer un servicio de calidad. Los transportistas deben respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Asimismo, es imperativo reservar asientos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. “No discrimines a las personas por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico”, señala la campaña del Gobierno de CDMX.