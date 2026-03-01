Un aviso oficial encendió las alertas entre comerciantes y proveedores en México. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) detectó el envío de correos electrónicos falsos que advierten sobre supuestas multas y el posible “cierre de negocios” si no se realiza un pago inmediato. Los mensajes, que aparentan ser notificaciones formales, solicitan depósitos para evitar sanciones, clausuras o registros en el Buró Público. Sin embargo, la dependencia de Gobierno aclaró que no existe procedimiento administrativo alguno detrás de esos avisos. Ante la preocupación generada, el Gobierno pidió a todos los habitantes, especialmente a proveedores, no hacer estos pagos y verificar cualquier comunicación a través de los canales oficiales. La advertencia busca frenar un posible fraude que ya está circulando por correo electrónico. La PROFECO informó que estos correos electrónicos presentan múltiples irregularidades. Entre ellas, remitentes que no pertenecen a cuentas institucionales y fechas inexistentes o incorrectas en los documentos adjuntos. Además, los mensajes incluyen amenazas de multa o clausura sin audiencia previa, algo que contradice la normativa vigente. La dependencia subrayó que cualquier sanción debe derivar de un procedimiento administrativo formal, debidamente notificado. En varios casos, también se detectaron enlaces externos no verificados y solicitudes de pago directo fuera de los canales oficiales. Estas prácticas no forman parte de los procesos legales de la institución. La Profeco recordó que no solicita pagos por correo electrónico ni mediante enlaces externos. Toda notificación oficial se realiza conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor y dentro de un procedimiento fundado y motivado. La institución enfatizó que ninguna multa puede imponerse sin que el proveedor tenga derecho de audiencia. Por ello, llamó a no dejarse presionar por mensajes que utilicen el “cierre de negocios” como amenaza. Ante cualquier correo sospechoso, se recomienda: El llamado es preventivo y busca evitar afectaciones económicas tanto a proveedores como a consumidores, reforzando la legalidad y la transparencia en los procedimientos oficiales.