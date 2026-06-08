Con una cartera bruta de crédito de MXN$ 79, 131 millones, 8.37 millones de tarjetas de crédito y 3.8 millones de pólizas de seguro, Liverpool ya opera un negocio financiero de una escala superior a la de muchas fintech mexicanas, una ventaja que podría fortalecer aún más su posición en el mercado de servicios financieros, afirmó Carlos Valderrama, fundador y CEO de Legal Paradox.

El especialista explicó que la cadena departamental ha construido durante décadas una relación directa con millones de consumidores, lo que le ha permitido acumular información sobre hábitos de compra, comportamiento de pago y necesidades de financiamiento, activos que hoy son fundamentales para competir en el sector financiero.

“Cualquier empresa que tenga una relación recurrente con el cliente, información sobre comportamiento de pago y un momento en el que se genera una transacción puede insertar productos y servicios financieros”, comentó en entrevista a El Cronista.

De acuerdo con Valderrama, muchas fintech han tenido que invertir cantidades importantes de capital para adquirir clientes y posicionar sus marcas, mientras que Liverpool ya cuenta con una base de usuarios cautiva y múltiples puntos de contacto para ofrecer soluciones financieras.

“La cartera que tiene Liverpool es varias veces más grande que la de muchas fintechs. Ellos ya tienen al cliente, ya tienen la información y ya tienen el punto de contacto para ofrecer productos financieros”, señaló.

Incluso, destacó que la cartera de crédito de la empresa es cercana a diez veces la de Klar, uno de los principales neobancos del país, pero con una diferencia relevante: Liverpool construyó esa operación sin depender de rondas de capital de riesgo para financiar su crecimiento.

La prueba llegó durante la pandemia

La importancia del brazo financiero quedó demostrada en 2020, cuando las restricciones sanitarias afectaron severamente la operación comercial de las tiendas.

Mientras Liverpool registró pérdidas operativas por MXN$ 229 millones y Suburbia pérdidas por MXN$ 884 millones, el negocio crediticio generó ganancias por MXN$ 3,866 millones, monto que superó la utilidad operativa consolidada del grupo.

Para Valderrama, este episodio confirmó que los servicios financieros dejaron de ser una actividad complementaria y se convirtieron en una fuente estratégica de ingresos para la compañía.

“Cuando la gente dejó de ir a las tiendas, el ingreso derivado del crédito fue el que ayudó a mantener a flote a este tipo de negocios”, afirmó.

Añadió que el crédito suele ofrecer márgenes más atractivos que la comercialización de mercancías, lo que explica por qué cada vez más empresas de retail buscan ampliar su participación en este mercado.

“Se dan cuenta que el crédito es mucho más rentable que vender ropa. Entonces descubren que están sentados sobre una mina de oro que quizá no han explotado de manera adecuada”, indicó.

Las tiendas también pueden convertirse en fintech

El fundador de Legal Paradox consideró que Liverpool es parte de una tendencia global en la que empresas ajenas al sistema financiero tradicional comienzan a incorporar servicios financieros dentro de sus ecosistemas.

Supermercados, plataformas de comercio electrónico, cadenas comerciales e incluso fabricantes pueden aprovechar la información que ya poseen sobre sus clientes para ofrecer créditos, seguros, medios de pago y otros productos financieros de forma más eficiente que algunos participantes especializados.

“La tendencia internacional es que las empresas busquen al cliente donde ya está. Ya no se trata de esperar a que una persona vaya a contratar un producto financiero, sino de ofrecérselo en el momento en que lo necesita”, explicó.

Además, el uso de inteligencia artificial y análisis de datos permitirá diseñar ofertas cada vez más personalizadas, incrementando las probabilidades de adopción y rentabilidad.

Para Valderrama, el futuro del sector financiero estará dominado por ecosistemas capaces de integrar servicios financieros en actividades cotidianas de consumo.

“Las empresas grandes tienen una fintech adentro, solo que todavía no lo saben. Cuando descubren el valor que tiene la información de sus clientes, pueden crecer muy rápido en el sector financiero”, concluyó.