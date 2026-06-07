Negativa noticia para jubilados: la Suprema Corte aprobó disminuir el aguinaldo a la mitad y el fallo se expandiría a todo el país

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reducción del aguinaldo para pensionados en Zacatecas, una medida que encendió el debate sobre la estabilidad financiera de los sistemas de retiro en México y generado inquietud entre trabajadores próximos a jubilarse.

Con esta resolución, las personas que se pensionen bajo el sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas recibirán un aguinaldo de 30 días, en lugar de los 60 que se otorgaban anteriormente. No obstante, el máximo tribunal aclaró que quienes ya están jubilados conservarán el beneficio completo, sin modificaciones.

Dan inicio a la reforma laboral y eliminan las horas extras en todo el país: estos serán los trabajadores más afectados (foto: archivo).

La decisión, emitida el 12 de enero de 2026, busca fortalecer la viabilidad económica del sistema pensionario estatal y evitar problemas financieros en el futuro.

Fallo de SCJN sobre recorte de aguinaldo para pensionados

La Suprema Corte validó la reforma aprobada en Zacatecas que reduce el aguinaldo para futuros pensionados del sistema estatal.

El tribunal consideró que la medida no elimina la prestación, sino que únicamente ajusta su monto, y sostuvo que el cambio responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Según el criterio de la Corte, mantener prestaciones elevadas sin recursos suficientes podría poner en riesgo el pago de futuras jubilaciones, por lo que el recorte fue considerado razonable y proporcional.

Pensionados que no sufrirán recorte de aguinaldo

La resolución establece que la reforma no será retroactiva, por lo que las personas que ya se encontraban pensionadas antes de la modificación seguirán recibiendo íntegramente sus 60 días de aguinaldo.

La protección aplica para quienes cuentan con:

Pensión por vejez

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por invalidez

Pensión por incapacidad permanente

Siempre que la pensión haya sido otorgada antes de la entrada en vigor del nuevo esquema. Los derechos adquiridos deben respetarse y no pueden reducirse de manera retroactiva.

Descartan recorte de pensiones en México

Aunque la resolución aplica exclusivamente al sistema estatal de Zacatecas, especialistas consideran que el fallo podría servir como referencia para otras entidades que enfrentan dificultades financieras en sus sistemas de pensiones.

Diversos estados reportaron presión presupuestal debido al aumento de jubilados y a la falta de recursos para cubrir obligaciones futuras, por lo que no se descarta que surjan reformas similares en otras regiones del país.