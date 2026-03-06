Si ya estás planeando el próximo descanso, conviene saber que en marzo habrá un megapuente previo a las vacaciones de Semana Santa. Se trata de un día de Durante este mes se presentarán dos fines de semana largos: uno por un día feriado oficial establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otro relacionado con actividades escolares contempladas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Conoce las fechas y quiénes podrán aprovecharlo. El primer megapuente se registrará el lunes 16 de marzo de 2026, considerado día de descanso obligatorio en México. La fecha conmemora el natalicio de Benito Juárez, que originalmente se celebra el 21 de marzo. No obstante, la legislación mexicana establece que este descanso se recorra al tercer lunes del mes, con el objetivo de generar un fin de semana largo. De esta manera, el descanso abarcará tres días consecutivos: Durante esa jornada, la mayoría de oficinas gubernamentales, bancos, escuelas y centros laborales permanecerán cerrados. El descanso del 16 de marzo aplica principalmente para: Sin embargo, en sectores como comercio, turismo, hospitales, seguridad y transporte, muchas actividades continúan operando con normalidad. Aunque se trata de un día de descanso obligatorio, algunas personas deberán laborar por la naturaleza de sus actividades. En estos casos, el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que quienes trabajen en un día feriado deben recibir su salario normal más un pago doble adicional, lo que equivale a pago triple. El mismo calendario escolar establece que, después de ese Consejo Técnico, iniciarán las vacaciones de Semana Santa para educación básica. El periodo vacacional será del 30 de marzo al 10 de abril, mientras que el regreso a clases está previsto para el lunes 13 de abril. Para los trabajadores, estas fechas no representan un descanso obligatorio, ya que la legislación laboral mexicana no reconoce la Semana Santa como feriado oficial.