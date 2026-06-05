Confirmado y oficial | El Gobierno depositará 2,500 pesos a estas personas con la tarjeta del Banco del Bienestar

El Gobierno de México confirmó que realizará un depósito de 2,500 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar para las familias cuyos estudiantes de primaria hayan sido aprobados en la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. Este apoyo está destinado a la compra de útiles escolares y uniformes durante el ciclo escolar 2026.

Las madres, padres y tutores que realizaron el registro ya pueden verificar si su solicitud fue aceptada. Para ello, deberán ingresar al buscador oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez utilizando el número de folio que recibieron al completar el trámite.

Documentos Beca Rita Cetina

Cómo saber si recibirás el depósito de 2,500 pesos

Las autoridades informaron que los resultados pueden consultarse en el portal oficial de búsqueda de folios. Una vez dentro del sistema, los solicitantes deberán capturar el número asignado durante el registro para conocer el estatus de su trámite y confirmar si fueron incorporados al programa.

Quienes aparezcan como beneficiarios aprobados podrán recibir el apoyo económico mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que el Gobierno federal utiliza para entregar los recursos de manera directa y sin intermediarios.

Quiénes pueden recibir el apoyo de la Beca Rita Cetina

La beca está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica y contempla distintos apoyos según el nivel educativo.

Estudiantes de primaria pública registrados y aprobados en 2026: reciben un pago anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Estudiantes de secundaria pública: reciben 1,900 pesos bimestrales.

Hogares con dos o más estudiantes de secundaria: obtienen 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

Familias de primaria o preescolar que ya recibían el apoyo desde 2025 o antes: continúan con depósitos de 1,900 pesos bimestrales, siempre que mantengan su elegibilidad.

Los recursos se entregan exclusivamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Confirmado y oficial | El Gobierno depositará 2,500 pesos a estas personas con la tarjeta del Banco del Bienestar SEP

Las autoridades recordaron que la consulta del resultado es el paso clave para conocer si la solicitud fue aprobada. Por ello, recomendaron a madres, padres y tutores ingresar al buscador oficial con su folio, ya que únicamente las personas aceptadas en el programa podrán recibir el depósito de 2,500 pesos correspondiente a la Beca Rita Cetina para primaria.