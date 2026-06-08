Así como DiDi y Uber ya anunciaron su oferta para captar a los viajeros turistas nacionales e internacionales durante el Mundial 2026, inDrive, plataforma global de movilidad y servicios, también tiene una estrategia: la reducción de su comisión al 1% para los conductores de la Ciudad de México y facilidades para que adquieran autos mediante una alianza con la startup mexicana OneCarNow! (OCN).

La reducción de comisión, vigente desde el 1 de mayo y hasta el 2 de agosto de 2026, busca tener un impacto en la economía familiar de los conductores, pero también incrementar el número de conductores para aprovechar la temporada de alta demanda en la capital.

“Al ofrecer una comisión del 1%, no solo buscamos un esquema de precios justos que maximice sus ingresos, sino que también queremos reconocer su rol social y empoderarlos como agentes clave con el poder de transformar la experiencia de las personas durante esta importante coyuntura local”, señaló Rafael Garza, director general de inDrive en México, en un comunicado.

La empresa de origen ruso, pero con sede en Estados Unidos, dijo que esto responde a la necesidad de construir un ecosistema de movilidad más justo y transparente en un contexto, donde aseguran, la industria suele aplicar tasas de comisión elevadas.

Se estima que esta iniciativa ya impacta positivamente a más de 30,000 conductores de manera semanal, permitiéndoles capitalizar al máximo el incremento en la demanda de traslados proyectada para estos meses en la capital.

En la estrategia por ganarse la preferencia de los doncutores, inDrive anunció hace unos días una alianza con OCN (OneCarNow!), empresa mexicana especializada en renta con opción a compra de vehículos para conductores de plataformas digitales.

A través de esta alianza, los conductores de inDrive podrán acceder al modelo de OCN, el cual elimina requisitos tradicionales del financiamiento automotriz, como enganche o revisión de buró, y ofrece una solución integral que incluye seguro multiplataforma, mantenimientos preventivos y trámites vehiculares en una sola semanalidad.

Hacia 2026, la alianza proyecta integrar más de 1,000 unidades OCN dentro de la red de inDrive en México, con presencia en más de 10 ciudades del país.

InDrive asegura que su modelo de negocio es una ventaja competitiva para reclutar conductores, de acuerdo con el estudio elaborado en conjunto con la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), el 60.41% afirma que prefiere el modelo de negociación frente a esquemas de asignación automática, al considerar que les brinda mayor libertad de elección y más control sobre sus actividades.

La oportunidad del Mundial

La industria de la movilidad tecnológica experimenta un crecimiento acelerado, y el Mundial 2026 lo incrementará. Tan solo en 2025, los usuarios de inDrive completaron más de 200 millones de viajes en el país, de acuerdo con el estudio de la AIMX.

El estudio Movilidad urbana ante el Mundial 2026, realizado recientemente por la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) encontró que el 47.9% de las personas que se transladaran hacia sedes mundialistas prefiere transportarse a través de plataformas de movilidad como inDrive, DiDi y Uber.

Esta última plataforma tiene una preferencia del 68.5%, de acuerdo con el estudio.

El Cronista consultó a inDrive sobre su postura ante la falta de acuerdos con las autoridades aeroportuarias para dejar y recoger pasajeros en el aeropuerto, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.

Apuesta por Guadalajara

La empresa también busca captar la demanda de Guadalajara, otra sede mundialista donde se jugarán cinco de los 13 partidos que se disputarán en México durante el Mundial 2026.

En abril renovó su licencia para operar en Guadalajara y obtuvo la autorización para operar en Puerto Vallarta, ciudad playera que también recibirá visitantes extranjeros en el contexto de la fiesta mundialista.