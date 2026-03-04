El chocolate más famoso del mundo quedó en el centro de la polémica tras una publicación que difundió la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). El foco de atención quedó posicionado no sólo en lo que dicen cada uno de los productos, sino también en lo que no dicen en sus etiquetas. La advertencia no implica un retiro masivo, pero sí una irregularidad que llevó a las autoridades a pedir especial atención a ciertos productos. El señalamiento forma parte del más reciente estudio de calidad de chocolate difundido en marzo por la PROFECO a través de la Revista al Consumidor. El análisis incluyó 31 barras de chocolate de distintas marcas que se comercializan en México, en sus variedades amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar. Entre los hallazgos, destaca el caso de una presentación de una de las empresas de chocolate más conocidas en el mundo, cuyo etiquetado no cumple completamente con la normativa vigente. A partir de esta revisión, la autoridad recomendó a los consumidores verificar con cuidado la información antes de comprar y evitar el consumo en ciertos casos específicos. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 31 barras de chocolate amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar, conforme a la NOM-186-SSA1/SCFI-2013. Entre ellas se incluyó la barra de 20 gramos de Chocolate del Bienestar. En el caso de Lindt Lindor, un bombón cuyo centro cremoso está hecho a base de ganache de chocolate de distintos sabores, la Profeco detectó que no presenta de forma correcta su información comercial, ya que la denominación y el contenido neto no aparecen en la superficie principal de exhibición de la etiqueta, como lo exige la norma. El estudio también confirmó que todos los productos analizados cumplieron con el contenido neto declarado y que ninguno contiene metales pesados. Sin embargo, sí hubo diferencias relevantes en etiquetado y denominación comercial en varias marcas. El análisis reveló que algunas barras contienen edulcorantes, por lo que la autoridad recomienda que niñas y niños no consuman chocolates sin azúcar. Entre ellos se encuentran presentaciones como Hershey’s zero azúcar, Turín zero sugar y otras marcas evaluadas. En contraste, la barra de Chocolate del Bienestar de 20 gramos cumplió con la normativa aplicable y destacó por su precio: 100 gramos cuestan alrededor de 70 pesos, frente a los 142 pesos de productos similares de la línea Lindt Excellence. La PROFECO recomienda revisar el contenido de cacao, azúcares y grasas antes de comprar, consumir con moderación y conservar el producto en un lugar fresco y seco, evitando el refrigerador para no afectar su calidad.