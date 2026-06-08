Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 9 de junio de 2026 a Beata Ana María Taigi y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Beata Ana María Taigi (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beata Ana María Taigi?

Beata Ana María Taigi fue una madre de familia en Roma.

Aunque fue víctima de la violencia de su marido, lo cuidó y atendió y se ocupó de sus siete hijos, educándolos convenientemente.

Además, estuvo siempre atenta a las necesidades espirituales y materiales de los pobres y de los enfermos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

femenino

adoración por Dios

Santoral del día | Beata Ana María Taigi (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 9 de junio de 2026

El 9 de junio de 2026, fieles de diversas tradiciones religiosas celebrarán la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Diomedes de Nicea, un mártir que, según la tradición, fue famoso por su defensa de la fe cristiana en tiempos de persecución.También se conmemora a San José de Anchieta, un misionero del siglo XVI conocido por su labor evangelizadora en Brasil. Su dedicación y esfuerzo en la promoción de la fe le han valido el reconocimiento como uno de los santos patronos de este país sudamericano.Otros santos que serán honrados en esta fecha son San Primo mártir, San Feliciano mártir y el Beato José Imbert del siglo XVIII. Además, se recordará a San Maximiano de Siracusa, San Ricardo de Andria y San Vicente de Vernemet, quienes también aportaron su vida al servicio de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para Beata Ana María Taigi:

Beata Ana María Taigi, esposa y madre ejemplar, que recibiste de Dios la luz del sol místico para conocer su voluntad; intercede por nosotros para que, cumpliéndola con humildad y caridad, vivamos en paz, soportemos con paciencia las pruebas y alcancemos la salvación eterna. Amén.