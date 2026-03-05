El inicio de marzo trae consigo un ajuste que muchos creían eliminado en México: el cambio de horario. Durante este fin de semana miles de personas deberán modificar sus relojes para evitar confusiones en sus actividades diarias. Aunque el país dejó atrás el horario de verano en la mayor parte del territorio, la legislación vigente mantiene una excepción que sigue aplicándose cada año. Esa regla obliga a algunas regiones a cambiar la hora en marzo. El ajuste no será nacional, pero sí tendrá impacto directo en la rutina de quienes viven en la frontera norte. En esas zonas, el cambio de horario modificará la distribución de la luz durante el día y también los horarios laborales, escolares y comerciales. El cambio de horario 2026 en México se realizará el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes deberán adelantarse una hora para pasar directamente a las 3:00 a.m. Esta modificación solo aplica en la franja fronteriza norte y se mantiene por una razón específica: sincronizar las actividades económicas con Estados Unidos, especialmente en comercio, transporte y operaciones empresariales, donde rige el cambio de horario. La excepción está prevista en la legislación vigente desde que el país eliminó el horario de verano en la mayor parte del territorio. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2022. Como resultado, el cambio de horario ya no se aplica en todo México, pero sigue siendo obligatorio en los municipios fronterizos que mantienen actividad económica intensa con ciudades estadounidenses. El cambio de horario 2026 seguirá vigente en varios municipios de la frontera norte. En estos lugares será obligatorio adelantar el reloj una hora durante la madrugada del domingo. Los estados y municipios donde se aplicará el ajuste son: El horario de verano en estas zonas se mantendrá durante aproximadamente nueve meses y terminará el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora. Las autoridades recomiendan adelantar manualmente los relojes analógicos antes de dormir el sábado por la noche. En la mayoría de celulares y dispositivos digitales el ajuste suele realizarse automáticamente si está activada la configuración de hora automática.