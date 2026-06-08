Guadalajara comenzó a enfrentar una escasez de oficinas corporativas de gran tamaño para atender la expansión de empresas tecnológicas, farmacéuticas y de servicios especializados, ya que sólo 4 edificios cuentan con pisos completos y contiguos disponibles para nuevos ocupantes, informó Sergio Navarro, vicepresidente de CBRE Guadalajara y división Noroeste.

La presión sobre la oferta ocurre en un momento en que la capital jalisciense fortalece su posición como uno de los principales centros de innovación, ingeniería digital y servicios empresariales del país.

De acuerdo con CBRE, la absorción neta de oficinas pasó de 3 mil 600 metros cuadrados en el primer trimestre de 2025 a 7 mil 600 metros cuadrados en el mismo periodo de este año, mientras que la absorción bruta aumentó de 6 mil 200 a 10 mil 500 metros cuadrados.

“Al cierre del 1T 2026, el mercado de oficinas de Guadalajara mostró una reactivación clara entre periodos: la absorción bruta aumentó de 6,200 m² (1T 2025) a 10,500 m² (1T 2026), mientras que la absorción neta subió de 3,600 m² a 7,600 m² en el mismo comparativo, confirmando un fortalecimiento en la actividad corporativa impulsada por sectores tecnológicos, farmacéuticos y de servicios especializados”, afirmó Navarro.

La creciente demanda también se reflejó en una disminución de la tasa de vacancia, que pasó de 12 a 8.1% en el último año. Aunque existen más de 30 edificios con espacios disponibles en la Zona Metropolitana de Guadalajara, únicamente cuatro inmuebles pueden ofrecer pisos completos y continuos para empresas que buscan concentrar operaciones en una sola ubicación.

Auge tecnológico impulsa demanda de oficinas

El fortalecimiento del mercado corporativo ocurre en paralelo al crecimiento económico de Jalisco. Según datos de la Secretaría de Economía citados por CBRE, la entidad captó u$s 1,256.2 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, un incremento anual de 14% que la ubicó como el séptimo mayor receptor de capital extranjero en México.

La llegada de nuevas inversiones ha impulsado principalmente a industrias relacionadas con tecnología, ingeniería digital, investigación biomédica y servicios especializados , sectores que requieren espacios corporativos con mayores especificaciones técnicas y capacidad para albergar talento altamente calificado.

“La llegada y ampliación de centros globales de ingeniería digital e investigación biomédica ha intensificado la demanda por oficinas con especificaciones superiores, ubicaciones estratégicas y disponibilidad inmediata para acompañar el crecimiento proyectado a lo largo de 2026”, destacó la consultora.

La dinámica refleja la consolidación de Guadalajara como uno de los principales polos tecnológicos del país, una posición que ha permitido atraer proyectos de inversión vinculados con innovación, desarrollo de software, ciencias de la salud y servicios corporativos especializados.

Infraestructura corporativa, el nuevo desafío

El reporte de CBRE señala que el principal reto para el mercado corporativo será responder al crecimiento de la demanda con nueva infraestructura.

Durante los últimos dos años ingresaron únicamente 9 mil metros cuadrados de nuevas oficinas al inventario de Guadalajara, mientras que el mercado de edificios clase A y A+ se mantuvo prácticamente sin cambios, con un inventario de 806 mil metros cuadrados.

“El comportamiento observado al 1T 2026 confirma la necesidad de acelerar la incorporación de espacios corporativos de alto desempeño. La oferta actual de oficinas con características adecuadas para albergar operaciones de gran escala continúa siendo limitada frente a la demanda de empresas en expansión que requieren integración operativa, eficiencia y concentración de talento”, señaló la firma.

Actualmente se construyen 53 mil 200 metros cuadrados de oficinas, de los cuales alrededor de 20 mil metros cuadrados serán incorporados durante el primer semestre de 2026, principalmente en los corredores de Zona Financiera y López Mateos-Américas.

Inversión avanza pese a retos urbanos

El crecimiento económico y corporativo de Guadalajara ocurre en medio de desafíos urbanos relevantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), difundida por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), durante marzo de 2026 el 75.5% de la población de 18 años y más del Área Metropolitana de Guadalajara consideró inseguro vivir en su ciudad.

Por municipio, Guadalajara registró la percepción de inseguridad más alta, con 90.2% de la población que manifestó sentirse insegura, seguida de Zapopan con 70.8% ,Tlajomulco de Zúñiga con 70.1% , Tonalá con 68.1% y San Pedro Tlaquepaque con 62.5%.

Pese a ello, la ciudad continúa atrayendo inversión extranjera y demanda corporativa, impulsada por factores como la disponibilidad de talento especializado, la presencia de universidades, la infraestructura tecnológica y su consolidación como uno de los principales ecosistemas de innovación del país.

Para especialistas, el reto hacia adelante será mantener la competitividad de Guadalajara mediante una expansión ordenada de infraestructura corporativa, movilidad y servicios urbanos que acompañen el crecimiento de las industrias de alto valor agregado.