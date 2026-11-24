Una familia que vive en Andorra busca voluntarios de Workaway que quieran instalarse temporalmente en su casa y colaborar con distintas actividades.

La propuesta está dirigida a personas aventureras, amantes de la montaña y de la naturaleza, interesadas en descubrir los paisajes de los Pirineos.

A cambio de la ayuda, los participantes tendrán alojamiento en una vivienda familiar y acceso a los espacios comunes, como la cocina y las salas de estar.

La experiencia no tiene un horario rígido y busca combinar el intercambio de conocimientos con la exploración de rutas, pueblos y actividades al aire libre.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en Andorra

La principal colaboración consiste en investigar y explorar distintos lugares de Andorra para diseñar propuestas de actividades que puedan disfrutar los familiares, amigos y visitantes de la casa.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Explorar y documentar rutas de senderismo y montaña.

Encontrar paseos adecuados para niños y familias.

Investigar recorridos más exigentes para adultos.

Buscar opciones de esquí y actividades en la nieve durante el invierno.

Descubrir refugios de montaña, lagos, miradores y zonas de picnic.

Investigar alternativas para practicar ciclismo, escalada y vía ferrata.

Proponer actividades para los días de mal tiempo.

Elaborar itinerarios para diferentes edades y niveles de experiencia.

También podrán colaborar ocasionalmente con las tareas cotidianas del hogar, proyectos creativos de bricolaje, mantenimiento ligero y ayuda con ordenadores o Internet.

La convocatoria está especialmente orientada a excursionistas, esquiadores, snowboarders, escaladores, ciclistas de montaña, corredores de trail y personas con experiencia en actividades al aire libre.

No es necesario ser experto en todas las disciplinas, pero sí tener iniciativa, buena condición física y ganas de explorar.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en Andorra. Fuente: Magnific.

Cómo es el alojamiento que ofrecen en Andorra

Los voluntarios se hospedarán en la casa familiar de los anfitriones, ubicada en Andorra, en pleno corazón de los Pirineos. Tendrán un lugar para dormir y podrán utilizar los espacios compartidos de la vivienda, entre ellos la cocina y las salas de estar.

Los anfitriones buscan que los participantes se sientan cómodos durante su estadía y colaboren con el orden y la limpieza de las áreas comunes.

Aclaran que no se trata de un hostal, una pensión ni un alojamiento comercial, sino de su propio hogar, donde reciben a familiares y amigos.

La propuesta permite alojar a más de dos voluntarios y también contempla la posibilidad de recibir familias.

Qué requisitos hay que cumplir para participar

La convocatoria está dirigida a personas activas, independientes y responsables, que disfruten de pasar tiempo al aire libre y tengan interés en conocer la región.

Aunque no hay un horario fijo de colaboración, los anfitriones esperan que los voluntarios tengan iniciativa para investigar lugares, probar recorridos y proponer nuevas actividades.

También consideran útil contar con carné de conducir, ya que algunos destinos de montaña son más accesibles en automóvil.

La seguridad es otro de los aspectos que destacan: quienes participen deberán conocer sus propias capacidades, actuar con prudencia y respetar las condiciones meteorológicas y del terreno.

El idioma hablado por los anfitriones es el inglés, que ofrecen compartir durante la experiencia.

Además, la estadía puede servir para practicar otros idiomas: el catalán es la lengua oficial de Andorra, mientras que el español y el francés también se hablan ampliamente en el país.

Cómo postularse a la propuesta de Workaway

La oportunidad está publicada en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento a cambio de colaboración.

Las personas interesadas pueden consultar la descripción completa de la propuesta y ponerse en contacto con los anfitriones a través del perfil publicado en la plataforma.

Allí podrán obtener más información sobre las condiciones de la estadía y coordinar los detalles de la experiencia.