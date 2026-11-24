Se aproximan tormentas de alerta naranja este martes 24 de noviembre: acumulados de hasta 100 mm, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h en Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas este martes 24 de noviembre en la provincia de Chaco.

Según el informe, en las zonas afectadas por alerta naranja habrá tormentas aisladas “fuertes y/o severas”.

Las mismas podrán estar acompañadas por:

Abundantes precipitaciones.

Granizo de diversos tamaños.

Ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h .

Frecuente actividad eléctrica .

Precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Zonas afectadas por la alerta naranja

Bermejo.

General Donovan.

Libertad.

Primero de Mayo.

San Fernando.

Chacabuco.

Comandante Fernández.

Doce de Octubre.

Dos de Abril.

Fray Justo Santa María de Oro.

General Belgrano.

Independencia.

Libertador General San Martín.

Mayor Luis Jorge Fontana.

Nueve de Julio.

O’Higgins.

Presidencia de la Plaza.

Quitilipi.

San Lorenzo.

Sargento Cabral.

Tapenagá.

Veinticinco de Mayo.

Se aproximan tormentas de alerta naranja este martes 24 de noviembre: acumulados de hasta 100 mm, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h en Chaco. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Zonas afectadas por la alerta amarilla

En tanto, en la misma provincia, las áreas con alertas amarillas se verán afectadas por tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes o localmente severas”.

Las mismas podrán estar acompañadas por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Frecuente actividad eléctrica .

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas.

Valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las zonas afectadas son:

Maipú.

Sudeste de Almirante Brown.

Sudeste de General Güemes.

Noroeste de Almirante Brown.

Noroeste de General Güemes.

Las recomendaciones del SMN por alerta naranja

Según el SMN, la alerta naranja significa “Preparate”: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Recomendaciones:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario .

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta: