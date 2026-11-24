El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas este martes 24 de noviembre en la provincia de Chaco.
Según el informe, en las zonas afectadas por alerta naranja habrá tormentas aisladas “fuertes y/o severas”.
Las mismas podrán estar acompañadas por:
- Abundantes precipitaciones.
- Granizo de diversos tamaños.
- Ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Zonas afectadas por la alerta naranja
- Bermejo.
- General Donovan.
- Libertad.
- Primero de Mayo.
- San Fernando.
- Chacabuco.
- Comandante Fernández.
- Doce de Octubre.
- Dos de Abril.
- Fray Justo Santa María de Oro.
- General Belgrano.
- Independencia.
- Libertador General San Martín.
- Mayor Luis Jorge Fontana.
- Nueve de Julio.
- O’Higgins.
- Presidencia de la Plaza.
- Quitilipi.
- San Lorenzo.
- Sargento Cabral.
- Tapenagá.
- Veinticinco de Mayo.
Zonas afectadas por la alerta amarilla
En tanto, en la misma provincia, las áreas con alertas amarillas se verán afectadas por tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes o localmente severas”.
Las mismas podrán estar acompañadas por:
- Abundantes precipitaciones en cortos períodos.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Ocasional caída de granizo.
- Ráfagas intensas.
- Valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las zonas afectadas son:
- Maipú.
- Sudeste de Almirante Brown.
- Sudeste de General Güemes.
- Noroeste de Almirante Brown.
- Noroeste de General Güemes.
Las recomendaciones del SMN por alerta naranja
Según el SMN, la alerta naranja significa “Preparate”: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.
Recomendaciones:
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales.
- Salir solo si es necesario.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.