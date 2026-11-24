El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este martes 24 de noviembre en distintas zonas de la Argentina.

El aviso alcanza a sectores de la Patagonia y de la costa atlántica bonaerense, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Según el mapa oficial publicado por el organismo a las 6:19, las condiciones más intensas se registrarán en provincias del sur del país, aunque también habrá sectores de la provincia de Buenos Aires bajo advertencia meteorológica.

Frente a este escenario, se recomienda tomar precauciones y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico.

Alerta amarilla por viento: cuáles son las zonas afectadas

La advertencia del SMN comprende sectores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En estas regiones se esperan vientos del oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por otra parte, la alerta amarilla también abarca sectores de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

En esta región se prevén vientos intensos, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 70 km/h.

Los períodos de vigencia varían según el sector afectado: algunas zonas tendrán el aviso durante la mañana, mientras que en otras se extenderá hasta la tarde o la noche.

SMN Fuente: SMN

Cuáles son las recomendaciones ante una alerta amarilla por viento

Ante la llegada de fuertes vientos, es importante tomar medidas preventivas para reducir los riesgos y evitar accidentes.

El SMN recomienda prestar especial atención durante los momentos de mayor intensidad y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales precauciones se encuentran:

Evitar las actividades al aire libre mientras se registren las ráfagas más intensas.

Asegurar los objetos que puedan volarse o desplazarse en balcones, patios y terrazas.

Circular con precaución, especialmente en rutas abiertas, zonas costeras y caminos expuestos a ráfagas laterales.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de Defensa Civil de cada localidad.