Se aproxima una tormenta este martes 24 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para este martes 24 de noviembre en Misiones y Corrientes.

En ambas provincias se esperan lluvias intensas, con acumulados de entre 70 y 100 milímetros, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, otras provincias del norte y el litoral argentino también permanecerán bajo alerta amarilla durante distintos momentos de la jornada.

Alerta naranja por tormentas: qué pasará en Misiones y Corrientes

Misiones y Corrientes se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas.

Según el pronóstico del SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 70 y 100 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el día, con tormentas previstas en distintos sectores de ambas provincias.

La advertencia naranja también alcanza a sectores de Chaco y Formosa, donde se esperan condiciones meteorológicas similares, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Alerta naranja por tormentas. Fuente: SMN.

Cuáles son las otras provincias bajo alerta amarilla por tormentas

Además de las regiones bajo alerta naranja, el SMN mantiene una advertencia amarilla por tormentas para otras provincias del norte y centro del país.

Las zonas alcanzadas son:

Jujuy: principalmente el este de la provincia, durante la noche.

Salta : sectores del este, durante la mañana y la tarde.

Santiago del Estero: norte y este provincial, durante el tramo diurno.

Santa Fe: principalmente el norte de la provincia.

En estas regiones se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse diferencias según la localidad y la intensidad de los fenómenos.

Cuáles son las recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, el organismo recomienda tomar precauciones para evitar accidentes y reducir los riesgos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones, patios y terrazas.

Evitar las actividades al aire libre y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

No circular por calles inundadas ni atravesar zonas anegadas.

Desconectar los electrodomésticos y evitar el contacto con el agua y las estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de los servicios de emergencia locales.