El real brasileño atravesó un mes de fuerte depreciación. En apenas unas semanas, el dólar pasó de la zona de los R$ 5 a rozar los R$ 6 en Brasil, en medio de la incertidumbre que generó el escenario político y fiscal del país vecino. Así, el lunes la moneda brasileña llegó a superar ese nivel y tocó su valor más débil desde abril de 2025.

Este martes, sin embargo, apareció una señal diferente. Después del salto del día anterior, el dólar retrocedió y se movió alrededor de R$ 5,90. Así, el real recuperó parte del terreno perdido. La corrección no alcanza para borrar la depreciación acumulada durante el último mes, pero sí empieza a mostrar una estabilización después de varias semanas de presión.

La pregunta para Argentina es qué significa ese cambio. ¿Si el real deja de caer, el peso argentino también puede encontrar algo de alivio? Para Rafael Di Giorno, director de Proficio, el movimiento ya tuvo un primer efecto sobre el mercado local. “El real empezó a estabilizarse y sacó un poco de presión sobre el tipo de cambio en Argentina”, señaló.

El peso tiene sus propios motivos

El punto es que el alivio brasileño puede ser insuficiente para cambiar la dinámica del peso. Mientras el real atravesaba su peor tramo, Argentina también acumuló presión sobre sus activos y sobre el mercado cambiario. Por eso, aunque Brasil deje de sumar tensión a las monedas de la región, el mercado local tiene todavía razones propias para buscar cobertura.

La incertidumbre doméstica, el comportamiento de los bonos y las acciones argentinas, el nivel del riesgo país y las dudas sobre el financiamiento de los próximos vencimientos siguen formando parte de las variables que mira el mercado.

En otras palabras, Brasil puede dejar de ser una fuente adicional de presión cambiaria sin que eso signifique que desaparezca la presión sobre el peso.

La estabilización del real reduce uno de los factores externos, pero deja más expuesta la dinámica propia de Argentina. El mercado puede recibir con alivio una menor volatilidad brasileña y, al mismo tiempo, continuar demandando cobertura por los factores locales.

Cambió la relación entre el peso y el real

La evolución del último mes muestra la magnitud del movimiento. El dólar pasó de ubicarse cerca de R$ 5 a mediados de octubre a avanzar durante noviembre. Primero superó los R$ 5,50, después se acercó a R$ 5,90 y finalmente llegó a perforar el techo de los R$ 6.

Ahora el mercado intenta encontrar un nuevo equilibrio. El dólar volvió a la zona de R$ 5,90, pero el real todavía acumula una depreciación importante respecto del comienzo del período. La estabilización, por lo tanto, no significa que Brasil haya revertido el movimiento, sino que la velocidad de la caída empezó a moderarse.

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Ese matiz es clave para la Argentina. Si el real consigue mantenerse estable, el peso deja de enfrentar el riesgo de una nueva ola de depreciación de la moneda brasileña que modifique todavía más la competitividad bilateral. Pero queda pendiente la pregunta sobre el propio tipo de cambio argentino.

Para Federico Vacarezza, economista, el movimiento brasileño abre otro frente para Argentina. La depreciación del real vuelve más competitivos a los productos brasileños y puede impactar sobre las exportaciones argentinas, en particular sobre el sector automotor. Pero también modifica la ecuación para los argentinos que viajan al país vecino.

“El dólar está tocando casi los 6 reales, el nivel más alto de los últimos dos años”, señaló Vacarezza, quien advirtió que el nuevo escenario puede impulsar las importaciones desde Brasil y complicar las exportaciones argentinas, especialmente de automotores.

El otro canal es el turismo. Según el economista, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 los argentinos gastaron unos u$s 2700 millones entre paquetes turísticos y consumos con tarjetas. Para esta temporada, estima de manera conservadora entre u$s 800 millones y u$s 1000 millones adicionales, con un gasto total cercano a u$s 3700 millones.

El cálculo adquiere relevancia por el calendario financiero argentino. Vacarezza señaló que “en enero vencen alrededor de u$s 4000 millones entre bonos y organismos, mientras Economía negocia REPO con bancos internacionales y busca colocar deuda en dólares en el mercado local para afrontar esos compromisos”.

Así, la estabilización del real tiene un efecto ambiguo para Argentina. Por un lado, puede quitar presión financiera y cambiaria a una región que atravesó semanas de fuerte volatilidad. Por otro, deja un real más barato que puede incentivar el turismo hacia Brasil y modificar la relación comercial bilateral.

El mercado argentino, de todos modos, tiene una variable que no depende de Brasil, la confianza en el peso y la demanda de cobertura local. Por eso, la pregunta no es solamente si el real logró estabilizarse después de llegar a R$ 6. También es si esa calma alcanza para que el peso deje de moverse por sus propios factores.