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Con la presión de la Conferencia Episcopal y las iglesias evangélicas a cuestas, el Senado volverá a discutir este jueves la regulación de las apuestas online. En las últimas horas, distintos sectores comenzaron a trabajar sobre cambios al proyecto que llegó desde la Cámara baja, lo que obligaría a la ley a volver a Diputados y extendería su vigencia parlamentaria. Caso contrario, de no votarse antes del 30 de noviembre y no ser incorporada por el Ejecutivo en extraordinarias, la ley podría caerse definitivamente.

La discusión quedó encaminada después de que el Senado rechazara la semana pasada el tratamiento sobre tablas de la iniciativa que llegó desde Diputados y que pierde estado parlamentario en el inicio del próximo período de ordinarias. Salvo que el Ejecutivo la incluya en el temario de extraordinarias, el Congreso ya no podría abordarla después del 30 de noviembre.

El peronismo había intentado llevarla directamente al recinto, pero no consiguió los dos tercios necesarios. A cambio, Patricia Bullrich propuso avanzar en comisión y el cuerpo votó una moción del radical Eduardo Vischi para tratarla mañana jueves 26 en el recinto, con o sin dictamen. Antes se convocó el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para acercar posiciones.

En ese escenario, el oficialismo trabaja sobre una alternativa que toma como punto de partida el proyecto que impulsa Arrascaeta y busca incorporar modificaciones para reforzar los controles sobre el acceso a las plataformas.

Ludopatía: qué dice el proyecto del Ejecutivo

Una de las modificaciones que se analizan dentro del oficialismo es la incorporación de un sistema de identificación biométrica para impedir que los menores de edad puedan acceder a las plataformas de apuestas.

La propuesta es impulsada por el senador fueguino Agustín Coto, que busca sumar esta herramienta al proyecto que se está trabajando. El objetivo es reforzar los mecanismos de identificación de los usuarios y evitar que las plataformas puedan ser utilizadas por menores.

La discusión sobre los mecanismos de control es uno de los puntos en los que existe mayor coincidencia entre los distintos sectores. El problema aparece cuando el debate pasa de los controles sobre los usuarios al alcance general de la regulación.

En ese punto, el Senado podría terminar trabajando sobre un texto diferente al que llegó desde Diputados.

Si bien el texto oficial no está, el punteo en el que trabaja el oficialismo mantendría, en términos generales, el nivel de exigencia de la media sanción de Diputados, pero introduce cambios en tres áreas centrales.

El dictamen incorporaría una cláusula federal para reconocer expresamente las competencias de las provincias y evitar conflictos jurisdiccionales. En materia de salud, mantiene dentro de las provincias la asistencia y el tratamiento de la ludopatía.

Además, el texto equipara las restricciones a la publicidad de las apuestas online con las vigentes para el tabaco: prohíbe la promoción en la vía pública, redes sociales, a través de influencers, deportistas y camisetas deportivas, entre otros formatos .

El proyecto solo permitiría publicidad dentro de las salas de juego habilitadas o dirigida a mayores de 18 años cuya edad haya sido verificada y que hayan dado su consentimiento para recibirla.

El proyecto también mantiene las exigencias sobre datos biométricos y plataformas de pago, mientras que suma sanciones administrativas para reforzar el combate contra el juego ilegal. Para las restricciones publicitarias, además, incorpora como antecedente el fallo Nobleza Piccardo, con el objetivo de fortalecer su sustento jurídico y reducir el riesgo de judicialización por parte de la industria.

Los aliados tampoco tienen cerrado el proyecto

La negociación tampoco está cerrada entre los bloques aliados. Voces de los bloques que responden a los gobernadores aseguraron a El Cronista trabajan sobre modificaciones al proyecto que viene de Diputados.

Voces allegadas a la senadora Carolina Moisés aseguraron a El Cronista que la senadora planteó sus diferencias durante el debate en la Comisión de Salud que preside Lucía Corpacci y ahora trabaja con sus asesores en modificaciones al proyecto.

Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado. Fuente: Senado Celeste Salguero / Comunicación Senado.

El principal reparo tiene que ver con las autonomías provinciales. El planteo es que una ley nacional no debería avanzar sobre competencias que corresponden a las provincias en materia de regulación del juego.

Además, Moisés cuestiona que el proyecto pueda modificar o incorporar tipos penales sin contemplar ese esquema de competencias.

Por eso, dentro de su entorno advirtieron que la senadora no está dispuesta a acompañar cualquier texto simplemente para evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario . La intención es trabajar sobre la media sanción y proponer modificaciones para buscar una regulación que considere adecuada.

La posición es relevante porque el oficialismo necesita construir una mayoría más amplia que la de La Libertad Avanza para aprobar la iniciativa en el Senado.

La disputa de fondo: cómo regular el juego online

La discusión que llegará al recinto tiene así tres niveles. Por un lado, el peronismo busca evitar que la media sanción de Diputados pierda estado parlamentario y sostuvieron que existe una urgencia frente al crecimiento de las apuestas online, especialmente entre jóvenes.

Por otro, el oficialismo pretende que el debate avance en comisión y busca poner mayor énfasis en las plataformas ilegales, con mecanismos para bloquear sitios y perseguir a quienes operan por fuera del sistema autorizado. En ese esquema aparece ahora la posibilidad de sumar la identificación biométrica.

En el medio, senadores que responden a los gobernadores buscan evitar que una regulación nacional avance sobre las competencias provinciales.

La puja también tiene un actor externo: las empresas del sector. Los operadores buscan que la legislación concentre los esfuerzos en combatir el juego clandestino y advierten sobre el riesgo de imponer nuevas restricciones a las plataformas habilitadas mientras las ilegales continúan operando por fuera del sistema .

La Iglesia, en cambio, reclama una regulación más restrictiva y pone el foco en el impacto de las apuestas sobre niños y adolescentes. Ese reclamo fue uno de los factores que volvió a instalar el tema en la agenda política durante la visita de León XIV a la Argentina.