Francisco Padilla, encargado de obra sobre los albañiles en España: “Si tenés experiencia ganás 1.300 euros más pagos extras como mínimo”.

Hace años que el sector de la construcción en España atraviesa un momento difícil, pero en esta oportunidad es por la falta de personal, la cual abre la puerta a que esos puestos sean ocupados por trabajadores extranjeros calificados y con experiencia.

En este marco, muchos trabajadores de la construcción locales describen cómo son las condiciones laborales para quienes están interesados en hacer un cambio en sus vidas y trabajar en España.

Cómo es la albañilería en España, según Paco

El canal de YouTube Latinos al Éxito compartió un video en el que entrevistaron a Francisco Padilla, mejor conocido como Paco, encargado de obra en España, con más de 20 años en el rubro de la construcción.

En la entrevista, que se realizó a 40 metros de altura para reparar una fachada, Padilla remarcó: “ Hacen falta personas cualificadas, que realmente sean profesionales y que sepan trabajar en lo que ha estudiado o gustado ”.

“Si tenés experiencia ganás 1.300 euros más pagos extras como mínimo”, indicó y explicó que se trata de una jornada laboral de lunes a viernes y por ocho horas diarias.

Cómo suelen ser las condiciones laborales en España

A este salario base se le suman dos pagas extra al año y está la posibilidad de incrementar ingresos trabajando los fines de semana. Asimismo, Padilla destacó que en apenas seis meses o un año, se suele alcanzar el contrato fijo.

Luego, el youtuber le consultó si existe la posibilidad de que un albañil con sus estudios y experiencia sea contratado por parte de una empresa y logre hacer su permiso de residencia. “Sí se puede”, respondió y dio la ejemplificación de Joel, su compañero oriundo de Marruecos, que lleva años trabajando de manera estable arreglando las fachadas de distintos lugares.

Además, Padilla señaló que existe la posibilidad de que la empresa capacite al trabajador, “siempre y cuando esa persona tenga ganas de trabajar y de aprender”.

En este marco, la urgencia de España es encontrar perfiles ya formados como, por ejemplo, albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros. Y las mismas empresas ofrecen capacitación interna cuando falta algo de formación espefíca.

En conclusión, Padilla relató el problema que existe en España: mientras que existe una gran cantidad de oferta laboral en materia de construcción, hay poca demanda de parte de los trabajadores locales. Esta situación abre las puertas a albañiles más allá de las fronteras.