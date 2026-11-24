La Armada Argentina podría recuperar su capacidad de desembarco anfibio después de casi tres décadas.

La idea, según trascendió, es incorporar una unidad de la clase San Giorgio, perteneciente a la Marina Militare de Italia, en el marco de las negociaciones que ambos países impulsaron para modernizar la flota naval.

La posibilidad tomó fuerza tras la firma de una Carta de Intención entre los ministros de Defensa de Argentina e Italia, que abrió una nueva instancia de cooperación militar.

Aunque todavía no se confirmó qué buque podría transferirse ni cuándo se concretaría la operación, la iniciativa permitiría recuperar capacidades que quedaron pendientes desde el retiro del ARA Cabo San Antonio en 1997.

Qué buque italiano podría incorporarse a la Armada Argentina

La alternativa que se analiza corresponde a la clase San Giorgio, integrada por tres unidades: el San Giorgio (L 9892), el San Marco (L 9893) y el San Giusto (L 9894).

El interés por estos buques no es reciente. La Armada Argentina había iniciado contactos con Italia en 2024 para conocer las características de las unidades, ante la posibilidad de que fueran retiradas del servicio por la Marina Militare.

Se trata de embarcaciones de aproximadamente 133 metros de eslora, 20,5 metros de manga y un desplazamiento cercano a las 8.000 toneladas a plena carga .

Una de sus características principales es el dique inundable ubicado en la parte trasera. Este espacio permite desplegar embarcaciones de desembarco para trasladar personal, equipamiento y vehículos hasta la costa, sin necesidad de que el buque principal se acerque a la playa.

La Armada Argentina podría incorporar un buque anfibio de la clase San Giorgio de Italia para transportar tropas, vehículos y embarcaciones de desembarco. Fuente: Wikimedia

Por qué la Armada Argentina necesita recuperar los buques de desembarco

La pérdida de esta capacidad se produjo en 1997, cuando la Armada Argentina retiró de servicio al ARA Cabo San Antonio (Q-42) sin incorporar una unidad que lo reemplazara.

Tras su salida, la fuerza naval debió reorganizar parte de sus operaciones. El destructor ARA Hércules fue adaptado como transporte rápido multipropósito para embarcar infantes de marina y operar helicópteros. Sin embargo, esa modificación no permitió recuperar todas las capacidades de un buque anfibio especializado.

Qué capacidad militar aportaría el buque San Giorgio

La incorporación de una unidad de esta clase permitiría reunir en una misma plataforma distintas capacidades de transporte y despliegue militar.

Por un lado, el dique inundable facilitaría el traslado de vehículos anfibios y embarcaciones hacia la costa. Por otro, la cubierta de vuelo permitiría utilizar helicópteros para transportar infantes de marina, realizar operaciones de apoyo y ampliar las alternativas de desembarco.

La diferencia con el ARA Cabo San Antonio radica en que el buque italiano no necesita aproximarse directamente a la playa para desplegar los vehículos y las tropas. Esto ofrece mayor flexibilidad para organizar operaciones anfibias desde una distancia más segura.

Además, la cubierta podría abrir posibilidades para operar aeronaves no tripuladas de despegue y aterrizaje vertical.

Qué falta para que Italia transfiera un buque a la Argentina

Pese al avance de las conversaciones bilaterales, la eventual incorporación todavía depende de nuevas definiciones. La Carta de Intención firmada por los ministros de Defensa establece un marco para continuar las negociaciones, pero no representa por sí misma una transferencia concretada.

Entre los puntos pendientes se encuentran la identificación de la unidad que podría incorporarse, sus condiciones técnicas, las eventuales tareas de modernización y los costos asociados a su puesta en servicio.

También deberá evaluarse su adaptación a las necesidades operativas de la Armada Argentina.