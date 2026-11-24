Las disputas por tierras millonarias, los intereses de poderosos empresarios y los negocios vinculados a territorios de pueblos originarios parecen argumentos extraídos de la exitosa serie estadounidense Yellowstone.

Sin embargo, esta historia transcurre en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde el desarrollo de un casino tribal, importantes operaciones inmobiliarias y nuevos proyectos de centros de datos conforman un entramado empresarial que despierta interrogantes entre inversores argentinos.

Yellowstone (Foto: Istock Photo) Fuente: (Foto: Istock Photo) eyfoto

En el centro de esta historia aparecen dos empresarios estadounidenses: Wallace Cheves y Jamie Goldstein, vinculados, mediante diferentes sociedades y funciones, a negocios relacionados con el desarrollo del casino de la Nación Catawba.

La controversia surge de los reclamos de inversores que sostienen que, después de aproximadamente siete años, todavía no han recibido información financiera suficiente para comprender qué ocurrió con sus inversiones.

El sueño americano de los inversores argentinos

La historia comenzó cuando ciudadanos argentinos adquirieron acciones de Three Apples Entertainment LLC (TAE) a través de una sociedad denominada 2 Kings, con expectativas de participar en los resultados económicos de negocios vinculados al desarrollo de casinos en Estados Unidos.

Three Apples Entertainment mantiene, según la información societaria aportada por inversores, una participación del 31% en Skyboat NC LLC y del 38% en Las Vegas Gaming Partners.

Jamie Goldstein, fundador y uno de los principales accionistas de TAE, ha tenido un papel relevante dentro de la estructura empresarial.

Sin embargo, inversores argentinos cuestionan la transparencia financiera de las sociedades y aseguran que durante años han solicitado información sobre sus participaciones sin obtener respuestas que consideren satisfactorias.

Entre los principales reclamos figuran la ausencia de estados financieros completos, demoras en documentación tributaria y preguntas sobre la administración de recursos y distribuciones económicas.

Wallace Cheves, Skyboat y los millones bajo interrogantes

Uno de los nombres centrales en el desarrollo del proyecto Catawba es el empresario Wallace Cheves, relacionado con Skyboat NC LLC y negocios inmobiliarios vinculados al casino.

Según cuestionamientos planteados por inversores, distintas operaciones relacionadas con el proyecto habrían involucrado más de u$s 128 millones.

Los reclamantes buscan establecer qué entidades recibieron esos fondos, cómo fueron administrados y qué derechos económicos correspondían a los socios de Skyboat.

Otro episodio que genera interrogantes es una operación relacionada con aproximadamente 9,3 acres de terreno, cuyo valor de transacción alcanzó los u$s 40 millones. La operación fue documentada por el medio especializado Casino.org sobre la base de registros de propiedad del condado.

El medio informa, sobre la base de registros de propiedad del condado, que la Nación Catawba adquirió 9,4 acres en Kings Mountain, Carolina del Norte, por US$40 millones. Según esa publicación, el vendedor fue Kings Mountain Land Development Partners, LLC.

Los inversores cuestionan si Skyboat tenía derechos sobre esa operación inmobiliaria y, en caso afirmativo, qué ocurrió con los ingresos correspondientes.

La investigación de estas cuestiones requiere examinar contratos, registros de propiedad, estados contables y eventuales operaciones entre sociedades relacionadas.

Las cifras mencionadas corresponden a cuestionamientos de inversores y deben ser corroboradas documentalmente antes de atribuir responsabilidades.

Siete años sin una rendición de cuentas satisfactoria

Los cuestionamientos sobre la administración de las sociedades no son recientes.

Según documentación aportada por representantes de Three Apples Entertainment, durante años se habrían realizado solicitudes de acceso a información financiera de Skyboat.

En octubre de 2025, representantes de TAE formularon una solicitud formal de inspección de libros y registros societarios.

Los inversores sostienen que todavía no han obtenido una explicación integral sobre la situación económica y patrimonial de la compañía.

A esto se suman demoras recurrentes en la entrega de formularios fiscales Schedule K-1, necesarios para que determinados accionistas puedan cumplir correctamente sus obligaciones tributarias estadounidenses.

En Three Apples Entertainment también existen cuestionamientos sobre distribuciones que, según testimonios de inversores, habrían sido retenidas para atender obligaciones fiscales.

Los reclamantes buscan conocer qué importes fueron retenidos, bajo qué autorización y qué documentación acredita su destino.

Del casino a los centros de datos: el nuevo negocio de las tierras

La historia incorpora ahora un capítulo relacionado con una de las industrias de mayor expansión en Estados Unidos: los centros de datos destinados a infraestructura digital e inteligencia artificial.

La creciente demanda de capacidad tecnológica ha incrementado el interés por grandes extensiones de terreno que puedan albergar instalaciones con elevados requerimientos de energía y conectividad.

En ese contexto, adquieren relevancia las posibles conexiones entre las operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno empresarial de Wallace Cheves y Jamie Goldstein y los desarrollos de centros de datos.

La investigación busca establecer quiénes son los propietarios de los terrenos involucrados, qué sociedades participan en los proyectos y si existen relaciones patrimoniales con las estructuras empresariales relacionadas con el casino Catawba.

También corresponde determinar si alguno de esos activos o derechos inmobiliarios perteneció a Skyboat, TAE u otras sociedades en las que participan los inversores originales.

La pregunta central es quién controla los activos, cómo se distribuyen sus beneficios y qué derechos económicos corresponden a cada sociedad.

La participación de empresarios en proyectos inmobiliarios y tecnológicos no constituye por sí misma evidencia de irregularidades. Cualquier conexión entre los centros de datos y los reclamos de los inversores deberá acreditarse mediante documentación verificable.

El perjuicio que denuncian los argentinos

Los inversores argentinos sostienen que la falta de información financiera les ha impedido evaluar adecuadamente el valor de sus participaciones y conocer los resultados económicos de las sociedades.

También señalan que las demoras en documentación fiscal han generado incertidumbre sobre sus obligaciones tributarias y, en determinados casos, posibles costos adicionales.

Los reclamos plantean preguntas sobre los deberes de información de los administradores y los mecanismos disponibles para que los accionistas ejerzan sus derechos.

La situación adquiere una dimensión internacional por la participación de ciudadanos argentinos en estructuras societarias estadounidenses.

Algunos inversores consideran la posibilidad de solicitar asistencia a la Cancillería argentina, con el objetivo de obtener orientación institucional y explorar los mecanismos disponibles para proteger sus derechos.

Una eventual intervención diplomática debería ajustarse a las competencias de las autoridades argentinas y a los procedimientos legales estadounidenses.

Las preguntas que deberán responder los protagonistas

La investigación plantea interrogantes concretos para Wallace Cheves y Jamie Goldstein, teniendo en cuenta sus diferentes funciones empresariales.

En el caso de Cheves, las preguntas se concentran en la información financiera de Skyboat, los derechos económicos relacionados con las operaciones inmobiliarias y la documentación disponible para sus socios.

Respecto de Goldstein, los cuestionamientos abarcan la administración y supervisión de TAE, la información proporcionada a los accionistas, las distribuciones presuntamente retenidas y las medidas adoptadas para obtener información de Skyboat.

También resulta relevante conocer qué vínculos societarios o económicos existen entre los negocios originales y los nuevos desarrollos inmobiliarios y tecnológicos.

Las personas y empresas mencionadas tienen derecho a presentar su versión de los hechos y aportar documentación que permita esclarecer los cuestionamientos.