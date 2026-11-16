La aerolínea United Airlines informó que sufrió una interrupción generalizada de sus sistemas que afecta a los vuelos programados para salir. El problema se suma a una serie de fallas tecnológicas registradas en Estados Unidos durante los últimos días y vuelve a poner en alerta al transporte aéreo.

“Estamos al tanto de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible. Apreciamos su paciencia mientras resolvemos esto”, comunicó la empresa, con sede en Chicago. La falla no afecta a los vuelos que ya están en el aire ni a los operados por United Express.

Qué se sabe de la falla de United Airlines

Un memorando interno del sindicato de pilotos de la compañía, al que tuvo acceso Reuters, indicó que la interrupción afecta a distintos sistemas y aplicaciones utilizados por las tripulaciones. Entre ellos, se encuentran las herramientas destinadas a la comunicación con los pilotos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está al tanto del incidente, según informó a CNN la vocera de la agencia, Hannah Walden. Por el momento, se desconoce el origen de la falla y cuánto tiempo podría prolongarse.

La falla de United Airlines afecta las aplicaciones de las tripulaciones y provoca suspensiones de vuelos programados, mientras la FAA sigue el incidente.

El antecedente de la paralización aérea en Estados Unidos

El nuevo inconveniente llega después de que una falla técnica obligara a suspender los despegues a nivel nacional durante casi cuatro horas y media el viernes. El problema se originó durante un trabajo de actualización de una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación remota de la FAA.

El episodio provocó la mayor paralización aérea nacional en 25 años y dejó varados a cientos de miles de pasajeros. La nueva interrupción de United aumenta la preocupación de cara al Día de Acción de Gracias, que se celebrará la semana próxima y representa uno de los períodos de mayor movimiento aéreo en el país.

También hubo problemas en los principales bancos de Estados Unidos

Las fallas tecnológicas no se limitaron al transporte aéreo. Este lunes, miles de clientes de JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y completar operaciones. Los avisos también alcanzaron a la plataforma de pagos Zelle.

JPMorgan Chase, el mayor banco del país, atribuyó los inconvenientes a un problema temporal relacionado con una falla de software en sus sistemas internos de hardware. La entidad aclaró que no había indicios de que el incidente estuviera vinculado con la ciberseguridad y señaló que las dificultades también pudieron generar demoras en operaciones con otras entidades.