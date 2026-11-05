La salida de United se suma a la de Volaris, JetBlue y Aeroméxico en Tulum, aunque empresas como Viva Aerobus y Delta mantendrán vuelos.

United Airlines confirmó que dejará de operar sus vuelos diarios hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, Quintana Roo. La aerolínea estadounidense suspenderá sus conexiones desde Newark y Houston en enero de 2027 y ofreció alternativas a los pasajeros afectados: cambiar sus boletos por vuelos hacia aeropuertos cercanos, como Cancún, o solicitar un reembolso.

La decisión se suma a otras salidas y suspensiones de rutas que redujeron la conectividad aérea del destino turístico mexicano, aunque varias compañías nacionales e internacionales todavía mantienen operaciones.

¿Cuándo dejará United Airlines de volar a Tulum?

Según un reporte de la cuenta en X Ishrion Aviation y de información de El Financiero, confirmaron que se eliminarán los dos vuelos diarios que conectan Tulum con Estados Unidos. La decisión responde a factores de mercado y tendrá lugar después de las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la información proporcionada por United, las últimas operaciones serán:

Newark (Nueva York) – Tulum : el último servicio diario está programado para el 2 de enero de 2027.

Houston – Tulum: el último vuelo está previsto para el 4 de enero de 2027.

La aerolínea explicó que los pasajeros podrán cambiar sus reservas para viajar hacia aeropuertos cercanos, como el de Cancún, ubicado a entre una hora y media y dos horas por carretera. También tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del dinero de sus boletos.

United Airlines eliminará sus dos rutas diarias desde Houston y Newark a Tulum en enero de 2027 y ofrecerá reembolsos a pasajeros. Shutterstock

¿Qué otras aerolíneas dejaron de operar en el aeropuerto de Tulum?

United Airlines se suma a otras compañías que suspendieron o eliminaron sus conexiones con el destino de Quintana Roo.

Aeroméxico dejó de operar temporalmente en el aeropuerto el 30 de septiembre de 2026, mientras que Volaris anunció que suspenderá sus rutas a partir del 7 de enero de 2027.

Además, JetBlue también retiró sus servicios hacia Tulum y American Airlines y Delta redujeron parte de sus operaciones, aunque mantienen conexiones con el destino.

En octubre, Grupo Mundo Maya, operador del aeropuerto, había informado que Aeroméxico suspendió sus vuelos por estrategias comerciales relacionadas con la temporada baja y que United, Delta y American continuaban operando con normalidad.

Aerolíneas que continuarán operando en el aeropuerto de Tulum

A pesar de las suspensiones, el aeropuerto todavía recibe vuelos nacionales e internacionales. Según el calendario de operaciones de noviembre de 2026, las compañías que mantienen conexiones son: