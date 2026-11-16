El Gobierno tuvo otro mes con superávit fiscal pero arranca el bimestre más exigente: ¿llega a la meta con el FMI?

Dos funcionarios de Grecia y Australia dejaron lecciones y guías sobre cómo podría hacer Argentina para superar sus recurrentes crisis y entrar en un proceso de crecimiento sostenido. Reformas estructurales, reconstruir la confianza, mantener el superávit, controles de cambios y, fundamentalmente, tiempo.

Yannis Stournaras, presidente del Banco Central de Grecia, e Ian Macfarlane, expresidente del Banco Central de Australia, expusieron en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central. El panel era ilustrativo en términos temporales. En el encuentro anual del FMI, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, planteó que Argentina sería como Grecia, que se había convertido en acreedor del organismo tras superar su crisis que se extendió entre 2010 y 2017. Australia, por su parte, siempre es el espejo con el que se compara a Argentina por sus recursos.

Allí, explicaron cómo hicieron sus países para superar las profundas crisis que atravesaron y cómo avanzaron en nuevos esquemas económicos. Con énfasis en la política monetaria, ahondaron también en los cambios que debieron implementar para mejorar sus condiciones de competitividad.

El primer expositor fue Stournaras, quien enfatizó que “la estabilidad monetaria es un requisito previo clave para la inversión y la prosperidad económica. Al salvaguardar la estabilidad de los precios y anclar las expectativas de inflación, la política monetaria reduce la incertidumbre”, pero no es suficiente para alcanzar un crecimiento sostenido.

“Estabilidad monetaria es una condición necesaria que, sin embargo, no es suficiente, sino que tiene que estar respaldada por políticas e instituciones nacionales creíbles”, agregó el funcionario que estuvo al frente del Ministerio de Economía de su país entre 2012 y 2014.

Stournaras agregó, en línea con la postura oficial, que la devaluación no sería suficiente para recuperar la competitividad. En el caso de Grecia, al estar en la zona euro se veía imposibilitado a administrar una moneda, por lo que debió administrar una “devaluación interna” y ajustar los precios y costos mediante recortes salariales y ajustes de precios internos respecto de los de los socios comerciales.

Esta decisión no estuvo exenta de efectos. El funcionario marcó que los temores por una posible salida del euro había generado una salida de depósitos y la devaluación interna impactó en las familias: “La rápida recuperación de la competitividad de costos tuvo un elevado costo económico y social: los salarios nominales cayeron mucho más rápido que los precios, erosionando el poder adquisitivo de los hogares”.

Bausili, Stournaras, Macfarlane y Werning Fuente: bcra

El presidente de la entidad monetaria griega subrayó que su país debió pasar de un déficit del 13% del PBI a un superávit cercano al 6% en poco menos de diez años para recuperar la credibilidad y la confianza. De la mano de este proceso, se avanzó en la consolidación de un esquema bancario sólido y saneado. La morosidad en ese país había trepado al 49% y aplicar un programa con garantías estatales que la llevó al 3%, lo que permitió a los bancos volver a financiar la economía interna.

Entre las reformas que impulsaron, Stournaras destacó la simplificación para la creación de empresas y la reforma laboral, pero enfatizó que es necesario que los países se hagan cargo de manera transversal de esas reformas para darles credibilidad a lo largo del tiempo. Así y todo, Grecia pudo recuperar el grado de inversión en 2023, luego de haberlo perdido en 2010 y destacó que no terminó de recuperar el nivel de PBI per cápita ni de ingresos familiares que tenía previos a la crisis.

Por último, advirtió que “para la Argentina, el desafío compartido es transformar la estabilización en inversión sostenida y mayor productividad. Nuestros marcos institucionales pueden diferir, pero la necesidad de construir confianza en que los avances perdurarán es común. En última instancia, el éxito se medirá por la capacidad de la economía para generar empleo productivo, mayores ingresos reales y una prosperidad económica duradera”.

Macfarlane dejó otras lecciones sobre el proceso que atravesó Australia, como la transición gradual hacia la flotación del tipo de cambio, que se consolidó con la abolición de los controles de capital: “Se pasó a un crawling peg ajustable contra una canasta de monedas y en este momento ya no es un ancla nominal, sino que se trata de un intento administrado de replicar lo que hubiera hecho una tasa de inflación flotante”.

También destacó el fin de la dominancia fiscal y la emisión para terminar con la inflación, en línea con los objetivos plasmados en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió el Ejecutivo. “El viejo sistema deficiente, el sistema antiguo, si lo miramos, las dos palabras que nos surgen son: dominancia fiscal y represión financiera. Lo fundamental del sistema monetario era el deseo del gobierno de financiar su déficit de manera barata y el overhang de deuda”.

Respecto de Argentina, Macfarlane destacó que es uno de los pocos países en mantener el superávit fiscal y subrayó que, en general, los procesos de baja de la inflación no han venido sin caídas de la actividad.