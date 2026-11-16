JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre las entidades señaladas por sus clientes, coincidieron con mensajes virales que anticipan una caída global para el 17 de noviembre de 2026.

Clientes de varias de las principales entidades financieras de Estados Unidos reportaron este lunes 16 dificultades para entrar a sus cuentas, consultar saldos y concretar operaciones.

Los reclamos se concentraron en JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle, de acuerdo con el sitio Downdetector.

Apagón de bancos en Estados Unidos: qué dicen los bancos

Downdetector mide quejas de usuarios, no cuántos clientes quedaron realmente afectados. Por eso, los registros no alcanzan para afirmar que todas las entidades sufrieron una caída generalizada.

Chase fue la única que admitió un inconveniente técnico. Un vocero explicó que algunas transacciones tardaban más de lo habitual, pero aclaró que los clientes seguían teniendo acceso a sus cuentas y a su dinero. Según la entidad, los equipos trabajaban en la solución y se descartó un ciberataque.

Problemas en Chase, Wells Fargo y Bank of America: usuarios denunciaron fallas para operar en sus bancos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

U.S. Bank, por su parte, informó que sus sistemas no estaban afectados de forma directa. Reconoció, eso sí, que podía haber demoras en algunos pagos de Zelle entre distintas entidades.

El rumor que circula en redes

Los reportes llegaron en un momento delicado. Hace días se viralizan mensajes que prometen para este martes 17 de noviembre un supuesto apagón mundial de 72 horas, con caída simultánea de internet, bancos y comunicaciones.

Algunas publicaciones hablan de un ciberataque coordinado y aconsejan retirar efectivo y juntar alimentos y agua. Otras llegan a advertir que las cuentas podrían quedar en cero o inaccesibles durante meses.

Que la fecha de esos mensajes esté tan cerca de los problemas de este lunes puede alimentar las especulaciones, pero no prueba que exista un vínculo. Una fuente citada por CNBC señaló que no había indicios de actores maliciosos detrás de la falla de JPMorgan, ni señales de un error de software que impactara en varios bancos a la vez. Tampoco se identificó una causa común para los reportes de las distintas entidades.

Fallas en bancos de Estados Unidos: usuarios reportan problemas para operar y se disparan los rumores de un apagón mundial. Fuente: Bloomberg Gabby Jones

No hay pruebas ni advertencias oficiales sobre un apagón mundial. Parte del malentendido nace de un anuncio verdadero: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), hará mañana una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia.

El simulacro está previsto para las 14.20 en la costa este de Estados Unidos (16.20 en la Argentina). Consiste en difundir un mensaje por radio y televisión, en inglés y en español. El aviso oficial remarca que es solo una prueba, que la población no debe hacer nada y que no implica cortes de luz, de internet ni de servicios bancarios.

Los problemas de este lunes fueron reportados por clientes y, en el caso de Chase, confirmados por la propia entidad. Con la información disponible, no se los puede presentar como el comienzo de un apagón financiero, la señal de un ciberataque global ni la confirmación de los mensajes virales. Por ahora, se trata de incidentes en servicios digitales de varias entidades, con alcance y causas que todavía no están del todo establecidos.