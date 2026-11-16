La consolidación productiva de Vaca Muerta posiciona a la Argentina ante una oportunidad histórica dentro del mapa energético internacional. Con una ventana de tres a cuatro décadas antes del avance definitivo de las fuentes renovables, la cuenca acelera su ritmo de extracción de crudo y gas, aunque enfrenta restricciones asociadas a la infraestructura logística, la formación técnica y el desarrollo urbano de las comunidades locales.

Daniel Redondo, profesor de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del ITBA y exsecretario de Planeamiento Energético Estratégico de la Nación, analizó la maduración de la cuenca, a la que definió como una adolescente de 15 años que crece más rápido de lo previsto pero que aún arrastra tensiones propias de su juventud.

Logística, formación técnica y costos operativos

“El riesgo geológico prácticamente desapareció; hoy las empresas saben con exactitud dónde perforar y la limitación radica en el capital y los equipos disponibles”, explicó Redondo. Sin embargo, advirtió sobre el déficit de profesionales calificados, al remarcar que en las universidades del país gradúan entre 40 y 60 ingenieros en petróleo por año, una cifra insuficiente para acompañar la escala proyectada.

Asimismo, el especialista señaló la urgencia de abaratar la logística de insumos básicos como la arena de fractura, cuyo costo en el yacimiento ronda los u$s 140 por tonelada frente a los u$s 40 de los Estados Unidos. Para resolver este cuello de botella, planteó el transporte ferroviario o la vía marítima hacia Bahía Blanca combinada con trenes, preparando a la industria para escenarios con un barril a u$s 50 o 60.

Evacuación y proyectos petroquímicos

En materia de transporte, la ampliación de obras como el oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá elevar las ventas externas a 800.000 barriles diarios. En gas natural, el docente propuso sustituir la baja estacional del verano mediante el impulso a polos petroquímicos dedicados a la producción de fertilizantes y olefinas, junto con el desarrollo de un gasoducto directo hacia San Pablo financiado por la demanda industrial brasileña.