La referencia "petrodólar" apunta al uso del dólar estadounidense como moneda principal en los negocios internacionales de petróleo. Fuente: Freepik.

En esta noticia Caen los precios del petróleo tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron este jueves a niveles que no se registraban desde antes de la guerra con Irán . Las expectativas de un aumento de la oferta proveniente de Medio Oriente, tras la reapertura del estrecho de Ormuz, pesaron más que las preocupaciones sobre la demanda global.

Los futuros del crudo Brent para entrega en agosto bajaron u$s 1,08, un 1,46%, hasta u$s 72,66 el barril. En tanto, el West Texas Intermediate estadounidense perdió 84 centavos, un 1,19%, y se ubicó en u$s 69,50 el barril. Ambos contratos tocaron su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó en un foro que los flujos a través del estrecho de Ormuz se acercan a los niveles previos al inicio del conflicto . Según Wright, al menos 20 millones de barriles salieron del estrecho en las últimas 24 horas.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el retorno a la normalidad total demandará algunas semanas, ya que resulta necesario desminar la vía marítima.

El acuerdo alcanzado la semana pasada para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán estableció un plazo de 60 días de negociaciones para resolver temas más complejos, como el programa nuclear de Teherán.

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Wright sostuvo que el crudo seguirá fluyendo por el estrecho incluso si el pacto no se mantiene, y remarcó que Irán no podrá volver a cerrarlo.

El aumento de la oferta de Oriente Medio, sumado a la intención de Irán de elevar sus ventas tras una pausa temporal en las sanciones estadounidenses, provocó una caída en los precios de los cargamentos físicos de crudo en todo el mundo.

Caen los precios del petróleo tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Según reportó Reuters, la firma UBS redujo sus proyecciones para el Brent. El banco ahora espera un precio de u$s 85 por barril para fines de septiembre y de diciembre, y de u$s 80 para fines de marzo y de junio de 2027.

Irak, por su parte, evalúa todas las opciones disponibles si no logra un incremento significativo de su cuota dentro de la OPEP. Fuentes consultadas por Reuters indicaron que el país consideró incluso abandonar el grupo de productores.

Esa posibilidad surge después de la salida sorpresiva de Emiratos Árabes Unidos del bloque este año. Irak es uno de los cinco miembros fundadores de la OPEP, organización que se constituyó precisamente en Bagdad.

En este contexto, con el mercado atento al tráfico marítimo en el golfo Pérsico, el Brent opera por debajo de los u$s 75 y el WTI no supera los u$s 72 dólares por barril.

Los precios del crudo acumulan una caída cercana al 40% desde el máximo alcanzado durante el punto más álgido del conflicto.