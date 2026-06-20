El estrecho de Ormuz volvió a cerrar al tránsito marítimo tras una drástica decisión de las Fuerzas Armadas iraníes que hace estallar por el aire la tregua acordada hace apenas una semana.

Teherán responsabiliza directamente a Estados Unidos por incumplir el memorando que buscaba poner fin a la guerra y por no haber frenado las persistentes operaciones militares de Israel en el sur del Líbano.

A través de un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya y difundido por la agencia oficial IRNA, brindaron la explicación. “En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…)“, contextualizaron.

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”Se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, agregaron.

El mando militar conjunto indicó que la clausura del estratégico paso es solo el “primer paso en la respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo”.

Asimismo, el estamento castrense denuncia formalmente una “despiadada matanza” y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en territorio libanés, remarcando que las tropas israelíes todavía no se retiran de los sectores ocupados.