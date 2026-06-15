El acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente generó una fuerte caída en los precios del petróleo, con un desplome del Brent que se acerca a los u$s 80.

La reacción de los mercados fue inmediata. El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, y alcanza los u$s 83,27 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también descendió un 5,6% para llegar a u$s 80,16. De esta forma, ambos precios se alejaron así de los máximos superiores a los 110 dólares alcanzados poco después del inicio de la guerra.

Estrecho de Ormuz Fuente: CENTCOM CENTCOM

Por su parte, los principales mercados bursátiles de Asia también alcanzaron subas generalizadas -algunas por arriba del 5%- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En Japón, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,99% este lunes y marcó un nuevo récord al cierre por encima de los 69.000 puntos . El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,2% hasta las 8.545,98 unidades, mientras que el Shanghái Composite avanzó un 1,61% hasta alcanzar los 4.096,47 puntos.

Washington y Teherán confirmaron un entendimiento inicial que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

A cambio de la reapertura, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes, según anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social.

“Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos . ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Con el citado acuerdo se pondrá fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.