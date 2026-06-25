Suspenden las clases el viernes 26 de junio | Todos los estudiantes del país tendrán un fin de semana largo de tres días en México

Millones de familias en México han conocido una decisión que cambiará los planes de fin de mes dado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases del viernes 26 de junio.

Lo que dará paso a un fin de semana largo para estudiantes de educación básica en todo el país.

La segunda suspensión oficial del mes está marcada en rojo en el calendario escolar desde el inicio del ciclo: el viernes 26 de junio no habrá clases debido a la realización mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Qué significa para los estudiantes

La SEP ha determinado a lo largo de todo el ciclo escolar 2025-2026 que el último viernes de cada mes se llevará a cabo el CTE como una instancia de capacitación y planeación docente, que reúne a maestros y directivos para trabajar en la mejora educativa, implica que los alumnos no asistan a sus planteles.

Todos los estudiantes del país tendrán fin de semana largo de tres días. EFE

Por lo tanto, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cuentan con un descanso de tres días consecutivos —viernes, sábado y domingo— por mes sin que sus familias deban planear nada extra.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado de cada escuela de Educación Básica en México.

Está integrado principalmente por el colectivo docente y directivo, y es el espacio donde la escuela analiza su situación, toma decisiones pedagógicas y organiza acciones para mejorar el aprendizaje y bienestar de sus estudiantes.

Según la SEP, es el órgano de mayor decisión técnico-pedagógica de cada plantel, encargado de adoptar e implementar decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje del alumnado.

En la práctica, el CTE sirve para:

Revisar avances y problemas de aprendizaje.

Planear estrategias de mejora escolar.

Compartir experiencias entre docentes.

Dar seguimiento al Programa de Mejora Continua.

Fortalecer la relación entre escuela y comunidad.

Vacaciones de verano 2026: que estados terminan clases antes y cuales aguantan hasta julio

Mas allá de las suspensiones puntuales de junio, la gran pregunta que ronda a millones de familias es: ¿cuándo comienzan definitivamente las vacaciones de verano?

La respuesta depende, en gran medida, del estado en el que vivan.

La SEP autorizo adelantar el fin del ciclo escolar en varias entidades del país debido a las altas temperaturas proyectadas entre junio y julio, una medida que busca proteger la salud de alumnos y docentes ante condiciones climáticas extremas.

Los estados que concluirán sus actividades académicas antes de lo previsto son los siguientes:

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Jalisco: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosi: 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio.

El resto de los estados concluirá el ciclo escolar 2025-2026 el 15 de julio, tal y como fue previsto en el calendario oficial de la SEP.