Arranca el Servicio Militar Obligatorio en agosto: los adultos mayores de 30 años también deberán ingresar al ejército por orden del Gobierno.

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El Servicio Militar Nacional vuelve a abrir una etapa clave para los mexicanos que todavía no regularizaron su situación. La convocatoria alcanza no solo a los jóvenes que cumplen 18 años, sino también a los adultos remisos que nunca tramitaron la Cartilla Militar en el momento correspondiente.

En ese grupo aparecen hombres mayores de 30 años que aún tienen pendiente el registro ante las autoridades. Aunque el trámite suele asociarse con los jóvenes que llegan a la mayoría de edad, la obligación puede mantenerse vigente para quienes no obtuvieron la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional dentro del plazo previsto.

El punto central es que no todos los inscritos deben realizar actividades militares presenciales. Después del registro, cada caso queda sujeto al procedimiento del Servicio Militar Nacional, que define la modalidad de cumplimiento mediante el sorteo correspondiente.

Servicio Militar Obligatorio: quiénes deben tramitar la Cartilla Militar

La Cartilla Militar es un documento obligatorio para los varones mexicanos en edad militar. Por eso, cada año se habilita el periodo de inscripción para quienes deben iniciar el proceso por primera vez y para quienes quedaron pendientes de años anteriores.

Deben prestar atención a la convocatoria:

jóvenes mexicanos que cumplen 18 años durante el año en curso;

hombres que nunca tramitaron la Cartilla Militar;

remisos que dejaron pasar el plazo original;

adultos de entre 18 y 39 años que todavía no regularizaron su situación;

mexicanos residentes en el país o en el exterior que necesiten cumplir con el trámite correspondiente.

En el caso de los mayores de 30 años, la obligación no aparece por una medida nueva, sino por una situación pendiente: no haber realizado el registro cuando correspondía.

Hombres mayores de 30 años pueden aparecer en las convocatorias a pesar de que nunca efectuaron el registro cuando les correspondía.

Qué pasa con los adultos mayores de 30 años que no hicieron el trámite

Los hombres mayores de 30 años que nunca obtuvieron la Cartilla Militar pueden ser considerados remisos. Esto significa que no completaron la inscripción al Servicio Militar Nacional en el año en que debían hacerlo.

Por esa razón, deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente para iniciar el trámite y quedar en condiciones de cumplir con sus obligaciones militares.

El rango alcanza a quienes tienen entre 18 y 39 años. A partir de los 40, el procedimiento cambia y pueden existir trámites específicos de constancia o excepción, según la situación de cada persona.

¿Los mayores de 30 años deberán entrar al Ejército?

La inscripción al Servicio Militar Nacional no significa, en todos los casos, incorporarse físicamente al Ejército ni realizar actividades de adiestramiento de manera automática.

El proceso tiene distintas etapas. Primero se realiza el trámite de la Cartilla Militar. Luego, los participantes pueden quedar sujetos al sorteo que define la modalidad de cumplimiento.

Ese sorteo determina si la persona deberá cumplir con actividades presenciales o si quedará bajo disponibilidad administrativa.

Cómo funciona el sorteo del Servicio Militar Nacional

Una vez completado el registro, los ciudadanos son incluidos en el mecanismo de selección previsto por las autoridades militares.

El resultado puede definir dos escenarios principales:

Bola blanca : el ciudadano cumple el servicio de forma encuadrada, con asistencia a actividades de adiestramiento.

Bola negra: el ciudadano queda a disponibilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y no realiza instrucción regular, salvo situaciones excepcionales.

Por eso, la Cartilla Militar y el adiestramiento no son lo mismo. El trámite es obligatorio para los varones en edad militar, pero la modalidad de cumplimiento depende del resultado posterior.

Qué significa ser remiso en el Servicio Militar Nacional

Un remiso es el hombre que no se registró al Servicio Militar Nacional durante el año en que le correspondía. En estos casos, la obligación no desaparece: queda pendiente hasta que la persona regulariza su situación.

Esto explica por qué adultos mayores de 30 años pueden aparecer alcanzados por una convocatoria. No se trata de una incorporación masiva nueva, sino de la obligación de completar un trámite que debió realizarse años atrás.

Puntos clave sobre la Cartilla Militar en México

Antes de iniciar el trámite, conviene tener en cuenta estos datos:

La Cartilla Militar es obligatoria para varones mexicanos en edad militar.

El registro debe hacerse, en general, al cumplir 18 años .

Quienes no lo hicieron a tiempo pueden quedar como remisos.

Los remisos de entre 18 y 39 años deben regularizar su situación.

No todos los inscritos realizan adiestramiento presencial.

La modalidad se define mediante el sorteo del Servicio Militar Nacional.

Las mujeres pueden participar de manera voluntaria.

La obligación existe desde hace décadas y no corresponde a una disposición reciente.

Qué deben hacer quienes no tramitaron la Cartilla Militar

Los hombres que no realizaron el trámite en el año correspondiente deben revisar la convocatoria vigente en su municipio o alcaldía. Allí se informan los plazos, requisitos, documentación y sedes habilitadas para completar la inscripción.

El objetivo del procedimiento es obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y regularizar la situación militar del ciudadano. Para los remisos, este paso permite cerrar una obligación pendiente y avanzar con el proceso establecido por la normativa mexicana.