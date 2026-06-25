El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anunció para este jueves el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán lluvias torrenciales en gran parte del país durante las próximas 96 horas.

Según informó el SMN, se espera una gran diluvio a partir del jueves que podría estar acompañado por descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Ante este escenario, el SMN aconseja tomar nota de todas las advertencias y los recaudos pertinentes para evitar sufrir estragos.

Alerta por la llegada del diluvio del año: cuál será el estado del tiempo para las próximas horas

Desde el jueves 25 de junio, una circulación ciclónica en altura se desplazará desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional y se combinará con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior de la República Mexicana, canales de baja presión en el norte y sureste de México y divergencia en altura.

Sumado al paso de la onda tropical (núm. 11), que recorrerá el sureste y sur del país, además de una línea seca en el norte del territorio mexicano, se generarán las condiciones propicias para que se registren chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio mexicano, excepto en la península de Baja California.

Además, se esperan rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del norte de México.

El organismo gubernamental advierte por las lluvias fuertes y muy fuertes, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Al mismo tiempo, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto.

Uno por uno: cuáles serán los estados afectados por las lluvias torrenciales

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán distintos efectos durante las próximas 96 horas:

Jueves 25 de junio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sureste), Michoacán (oeste y sureste), Guerrero (oeste y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (este y sur), Colima, Guanajuato (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Viernes 26 de junio

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y sureste), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte), Guerrero (oeste y sureste), Oaxaca (norte y suroeste), Veracruz (sur), Chiapas (este), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

El pronóstico del tiempo para el sábado 27 de junio en la República Mexicana. (Foto: SMN)

Sábado 27 de junio