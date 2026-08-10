Las autoridades migratorias de Brasil, Paraguay y Perú continúan aplicando controles a quienes quieren ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas y los organismos de migración solicitan que el documento de viaje se encuentre vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan determinados casos.

Qué exige Brasil para ingresar al país

Brasil exige que todos los extranjeros cuenten con un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, tal como indican las normas migratorias vigentes.

Cabe mencionar que los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados podrán ingresar con tan solo el documento nacional de identidad vigente cuando se trate de un viaje con fines turísticos.

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Sin embargo, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas tienen la potestad de rechazar el embarque o impedir el ingreso si el pasajero tiene un DNI vencido, deteriorado o que no cumple con las exigencias establecidas.

Los brasileños que viajan al extranjero deberán revisar un por uno los documentos exigidos por el país de destino.

Qué documentos exige Paraguay para ingresar al país

Paraguay exige a los viajeros presentar un pasaporte vigente a todos quienes deseen ingresar al territorio.

Sin embargo, gracias a los acuerdos del Mercosur podrán, los ciudadanos de la región podrán pasar con el documento nacional de identidad en casos de turismo.

Sin embargo, cada caso deberá revisar la documentación necesaria para evitar problemas en el embarque o a la hora de pasar las casetas migratorias.

Qué pide Perú para ingresar

En caso de Perú, los viajeros deben contar con un pasaporte válido y con al menos seis meses de vigencia. Además, debe contar con una página disponible para los sellos migratorios correspondientes.

Qué errores pueden impedir el ingreso a un país

Además del documento vencido, existen otras situaciones que pueden generar inconvenientes al viajar: