El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó para la última semana de junio una desmejora en el estado del tiempo, con vientos de componente sur (surada), que provocarán fuertes rachas en distintas regiones del país.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima emitió una alerta por una serie de fenómenos que provocarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio azteca.

Hay alerta por “surada” durante la última semana de junio y se esperan vientos de hasta 70 km/h

El SMN de México mantiene actualizada la lista de estados que se verán afectados por las fuertes ráfagas de vientos durante la última semana de junio, entre ellos vientos de componente sur que darán origen a una “surada”.

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h

Chihuahua.

Durango.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 24 de junio. (Foto: Archivo)

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar todos los recaudos a la hora de circular.

Alertas por lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante las próximas 96 horas

Durante la última semana de junio, se espera que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México y el occidente del territorio nacional, interaccionen con las ondas tropicales núm. 9 y núm. 10, que respectivamente se desplazarán a lo largo de las costas del Pacífico Central y Sur Mexicano, y con canales de baja presión en el occidente de dicho golfo y la península de Yucatán, además de inestabilidad atmosférica.

Estos eventos generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha península y estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Martes 23 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (oeste, norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán (centro y este), Puebla (sureste), Tabasco (oeste) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit (sur), Jalisco (centro, sur y oeste), Colima, Querétaro (norte), Estado de México (suroeste), Hidalgo (este) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Miércoles 24 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (este), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (oeste, norte y este) y Chiapas (noroeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro), Puebla (norte, oeste y sureste) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit (sur), Hidalgo (este), Estado de México (centro, suroeste y este), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Jueves 25 de junio