España afronta este miércoles 12 de agosto una jornada histórica por el eclipse solar que podrá observarse desde buena parte del país. Sin embargo, mientras millones de personas preparan sus gafas y eligen dónde contemplarlo, hay un factor que puede cambiar los planes a última hora: las nubes.

La previsión meteorológica apunta a un tiempo estable y cielos mayoritariamente despejados durante el eclipse solar, aunque algunas zonas tendrán más riesgo de nubosidad. El Cantábrico, el litoral gallego y determinados puntos del este y sur peninsular se encuentran entre las áreas que habrá que vigilar.

Además, el eclipse llegará después de una jornada extremadamente calurosa. Las temperaturas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados en amplias áreas del noreste, centro y sur de la Península y Mallorca, y superar los 40 °C en puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Eclipse solar del 12 de agosto: dónde habrá nubes en España

El miércoles será, en general, un día estable y con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Esto permitirá que una gran parte de España pueda contemplar el eclipse solar sin grandes obstáculos meteorológicos.

Sin embargo, no todo el territorio tendrá las mismas condiciones. Las zonas del Cantábrico presentan una mayor probabilidad de cielos nubosos, especialmente en áreas próximas al litoral.

También habrá que prestar atención al litoral de Galicia. Precisamente Galicia será uno de los primeros territorios de la Península en recibir la franja de totalidad, por lo que la presencia de nubes puede resultar determinante para quienes se desplacen hasta allí.

En el sur también habrá excepciones. En determinadas zonas próximas al mar de Alborán se esperan cielos nubosos y podría aparecer calima ligera, otro elemento capaz de reducir la visibilidad.

Estas son las zonas donde las nubes podrían complicar el eclipse

La nubosidad no estará limitada a las costas. Durante la tarde se formarán nubes de evolución en diferentes sistemas montañosos del norte y del este peninsular.

Según la previsión, estas nubes pueden aparecer en áreas de los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales.

En algunos de estos lugares incluso podría producirse alguna tormenta o chubasco aislado durante la tarde. Fuera de esas zonas, la previsión general no apunta a precipitaciones significativas durante el eclipse solar del 12 de agosto.

La situación obliga a prestar especial atención a la evolución del cielo durante las horas inmediatamente anteriores al fenómeno, ya que pequeñas variaciones en la nubosidad pueden determinar si la totalidad se contempla completamente o queda parcialmente oculta.

Miércoles de eclipse: temperaturas de hasta 40 grados

Las nubes no serán el único elemento meteorológico protagonista. El eclipse solar llegará en medio de temperaturas muy elevadas en numerosos puntos de España.

Durante el miércoles las temperaturas ascenderán en buena parte del país. Se esperan valores de 38 a 40 grados en áreas del noreste, centro y sur peninsular, además de Mallorca.

Los termómetros incluso podrán superar los 40 grados en puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Esta situación hace especialmente importante planificar con antelación la observación. Muchas personas permanecerán varias horas al aire libre antes de que comience el eclipse, por lo que conviene disponer de agua, buscar sombra durante la espera y evitar una exposición innecesaria al calor.

¿Bajará la temperatura durante el eclipse solar?

Uno de los efectos más curiosos de un eclipse total es la disminución de la radiación solar cuando la Luna cubre el disco del Sol. Sin embargo, el descenso térmico previsto durante el fenómeno del miércoles será limitado.

A la hora del eclipse solar, las temperaturas ya habrán descendido entre 2 y 5 grados respecto de las máximas alcanzadas durante el día.

Pero ese descenso estará relacionado principalmente con la llegada del atardecer y la evolución habitual de las temperaturas.

Según la información proporcionada por AEMET, el efecto del propio eclipse durante el breve periodo de totalidad será prácticamente imperceptible en cuanto al descenso de la temperatura.

Riesgo muy alto o extremo de incendios durante el eclipse

El miércoles también estará marcado por un peligro muy alto o extremo de incendios forestales en buena parte del territorio.

Entre las zonas especialmente afectadas aparecen el interior de Galicia, Castilla y León, el norte de Aragón y Cataluña, además de determinados puntos de la mitad sur.

Esta situación coincide con los numerosos desplazamientos previstos hacia espacios rurales y naturales para contemplar el eclipse solar.

Por eso resulta especialmente importante respetar las restricciones existentes, no encender fuego y no bloquear caminos o accesos que puedan necesitar los servicios de emergencia.

Qué tiempo hará en Canarias durante el eclipse

En Canarias predominará durante la semana el tiempo estable, con temperaturas elevadas para esta época del año.

Se esperan cielos nubosos principalmente en las zonas bajas de las vertientes norte de las islas más montañosas. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

También puede aparecer calima, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, reduciendo ligeramente la visibilidad.

Los vientos alisios, que comenzaron la semana soplando con intensidad fuerte o muy fuerte, irán perdiendo fuerza progresivamente.

Más de 40 grados antes de la llegada del eclipse y tormentas tras su paso

El calor será especialmente intenso en el Valle del Guadalquivir, donde el martes pueden superarse los 40 grados.

Estas temperaturas se mantendrán durante el miércoles en diferentes regiones, coincidiendo con los desplazamientos para observar el eclipse solar del 12 de agosto.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio en algunas regiones. Se esperan noches tórridas, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados en localidades del área mediterránea.

El descenso térmico más generalizado tendrá que esperar. A partir del viernes es probable que las temperaturas comiencen a bajar y que esta tendencia continúe durante el fin de semana.

El jueves las temperaturas subirán ligeramente y podrán formarse nuevamente tormentas en el interior peninsular, especialmente en el este.

A partir del viernes aumentará la probabilidad de un cambio de tendencia. Además del descenso térmico, la inestabilidad podría extenderse por buena parte del territorio.

Se esperan posibles chubascos y tormentas en el norte, centro y este de la Península .

Algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo, poniendo fin progresivamente al escenario de estabilidad que dominará durante el día del eclipse.

Dónde habrá mejores condiciones para observar el eclipse

La previsión meteorológica juega, en principio, a favor de millones de personas. El predominio de cielos poco nubosos o despejados permitirá observar el eclipse desde buena parte de España.

La mayor incertidumbre se concentra en el Cantábrico, litoral gallego y Alborán, además de las zonas montañosas donde durante la tarde pueda desarrollarse nubosidad.

Quienes se encuentren en Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha o los Sistemas Béticos orientales también deberán vigilar la posible formación de nubes de evolución.

La situación meteorológica puede experimentar pequeños cambios hasta las horas previas. Por eso, quienes quieran contemplar el eclipse solar del 12 de agosto deberían consultar la última predicción disponible antes de desplazarse hacia su punto de observación.