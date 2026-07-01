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El comienzo de julio trae consigo una serie de advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, que confirmo la llegada de una poderosa tormenta a partir del miércoles 1 con altas probabilidades de que precipite intensamente.

Las lluvias podrían provocar no sólo acumulados de hasta 300 mm sino también el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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En este contexto, el SMN detalló uno por uno cuáles son los estados que se verán afectados por el agua durante las próximas 48 horas. Conoce todos los detalles al respecto.

Alerta por lluvias torrenciales a partir del 1 de julio

El SMN confirmó que a partir del 1 de julio se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país; así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur).

El pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de julio en la República Mexicana. (Foto: SMN)
El pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de julio en la República Mexicana. (Foto: SMN)

Las precipitaciones se verán impulsadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el interior del territorio nacional, canales de baja presión, una línea seca en la frontera norte de México, además de inestabilidad atmosférica.

Estos sistemas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana.

Por otro lado, dos nuevas ondas tropicales (núm. 14 y 15) se aproximarán e ingresarán al sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

En este contexto, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano.

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¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias fuertes en México?

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Miércoles 1 de julio

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste, centro y este), Puebla (sureste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (oeste, noreste y este), Chiapas (oeste y sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y centro).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, centro, este, oeste y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (centro y sur), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo (centro y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el viernes 3 de julio. (Foto: SMN)
El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el viernes 3 de julio. (Foto: SMN)

Jueves 2 de julio

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte y centro), Tlaxcala, Puebla (norte y sureste), Veracruz (centro y sur), Guerrero (este), Oaxaca (suroeste, noreste y este) y Chiapas (centro y oeste).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (este), Jalisco (centro y este), Colima, Michoacán (norte, centro, sur y este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste, centro, este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (oeste y centro) y Quintana Roo (centro y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila.
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Viernes 3 de julio

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Michoacán (norte, noreste, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Estado de México (norte, centro y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y este), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (sur) y Yucatán (oeste y centro).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.