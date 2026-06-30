Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen confirmado el calendario de pagos de julio de 2026, una información clave para organizar gastos, vencimientos y compromisos del mes.

El cronograma se ordenará por terminación de DNI y tendrá un dato central para miles de adultos mayores: varios beneficiarios cobrarán durante la segunda semana de julio, aunque la fecha exacta dependerá del tipo de prestación y del número final del documento.

ANSES confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados

La ANSES estableció que los pagos de julio comenzarán el miércoles 8, con acreditaciones escalonadas para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.

Ya es oficial | Jubilados y pensionados de la Argentina cobrarán en julio según la terminación de su DNI. (Foto: Archivo)

Como ocurre cada mes, el organismo previsional organizará el depósito de los haberes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El esquema permitirá ordenar las acreditaciones y dar previsibilidad a los beneficiarios, en un mes que también incluirá una nueva actualización de haberes.

Jubilados ANSES: qué adultos mayores cobran en la segunda semana de julio

La información más relevante del calendario aparece en los primeros días del cronograma: los jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 recibirán sus haberes durante la segunda semana de julio.

En ese mismo tramo también cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas, que serán los primeros beneficiarios incluidos en el calendario mensual de ANSES.

Para las Pensiones No Contributivas, las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3 : 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 recibirán sus haberes durante la segunda semana de julio. (Foto: Archivo).

Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo tendrán un calendario que se extenderá desde el 8 hasta el 22 de julio, siempre de acuerdo con la terminación del DNI.

El pago comenzará con los documentos finalizados en 0 y avanzará de manera progresiva hasta completar a quienes tienen DNI terminado en 9.

Las fechas confirmadas para jubilados y pensionados que cobran la mínima son:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Aumento para jubilados en julio y fechas para haberes superiores

Además del calendario de pagos, ANSES aplicará en julio una nueva actualización de haberes previsionales por el mecanismo de movilidad mensual.

El ajuste se calculará en función de la inflación de mayo, mientras que estimaciones privadas anticipan una suba que podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,5%.

El incremento impactará sobre jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Para los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima, el cronograma será posterior y se extenderá entre el 23 y el 29 de julio.

Las fechas de pago serán las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

De esta manera, ANSES completará el pago de las prestaciones previsionales antes de que finalice julio.