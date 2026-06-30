Argentina se prepara para una semana de clima hostil. Un sistema de origen polar comenzará a desplazarse desde el sur del territorio y, a medida que avance, irá dejando a su paso un descenso brusco de las temperaturas, ráfagas de viento intensas y nevadas en zonas cordilleranas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya activó alertas en distintas provincias y pidió a la población extremar las precauciones ante un escenario que se anticipa inestable durante varios días.

El resultado será una combinación de frío intenso, viento y precipitaciones que podría alterar la rutina de buena parte de los argentinos en los próximos días.

Cómo se desplazará el frente frío por el territorio nacional

El avance de esta masa de aire polar no será uniforme: comenzará por las regiones australes y se irá extendiendo de manera progresiva . Las zonas patagónicas y cordilleranas serán las primeras en sentir el impacto, con caídas térmicas marcadas y la llegada de nieve en sectores de montaña.

Conforme el sistema se traslade hacia el centro del país, se espera que las temperaturas vuelvan a ubicarse por debajo de los valores habituales para la época, con jornadas de cielo nublado, lluvias intermitentes y un viento que podría intensificarse en determinados tramos del recorrido del frente.

Llega una nueva ola de frío polar: el SMN emitió alertas por viento, nevadas y temperaturas bajo cero. Fuente: Shutterstock

Alertas vigentes: viento, frío extremo y nevadas en varias provincias

El SMN mantiene activas advertencias por distintos fenómenos asociados a este cambio de tiempo. Entre los principales riesgos se destacan los vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunas zonas, y un nivel de alerta por temperaturas extremas que advierte sobre un impacto de leve a moderado en la salud de la población.

A esto se suman pronósticos de nevadas persistentes en sectores de la cordillera y lluvias de intensidad variable en distintas regiones, además de avisos por viento costero en algunos puntos del litoral marítimo.

Desde el organismo remarcan que el área de cobertura de estas alertas puede modificarse a medida que el sistema evolucione, por lo que recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

Heladas, mínimas bajo cero y recomendaciones para esta semana

Uno de los efectos más notorios de la llegada del aire polar será el regreso de las heladas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. En varias provincias se prevén temperaturas mínimas cercanas o por debajo de los 0 °C, mientras que las máximas se mantendrán bajas durante buena parte de la semana, sin grandes señales de alivio térmico en el corto plazo.

Ante este panorama, los especialistas insisten en algunas medidas básicas: evitar actividades en el aire libre en las zonas con alerta por vientos fuertes, asegurar objetos sueltos que puedan desplazarse por las ráfagas y circular con mayor precaución en rutas y caminos afectados por nieve o lluvia, donde la visibilidad puede reducirse de forma considerable.