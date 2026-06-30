La firma digital cuenta con plena validez legal en Argentina desde 2001, pero su adopción masiva había quedado limitada durante años por dos obstáculos concretos: el costo de los dispositivos físicos (tokens) necesarios para firmar y la obligación de trasladarse presencialmente a una oficina para validar la identidad del solicitante. Un nuevo marco normativo y el lanzamiento de una herramienta gratuita buscan remover esas barreras.

Lakaut, una empresa argentina de digitalización documental y Autoridad Certificante licenciada en firma digital, presentó FID (Firma Instantánea Digital), una solución en la nube que permite obtener un certificado digital y firmar documentos de manera completamente remota. La novedad central es FID Cero, un pack inicial sin costo que incluye cinco firmas digitales gratuitas junto con la emisión de un certificado digital en la nube con validez de dos años.

Firma digital: cómo funciona el proceso

El nuevo esquema se apoya en el Decreto N° 743/2024 y la Resolución N° 11/25 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que habilitaron la gestión remota de certificados digitales. Antes de esta normativa, era necesario presentarse físicamente ante una autoridad de registro para acreditar la identidad.

Con FID, el registro se realiza mediante una validación biométrica en línea a través de Renaper, que funciona como prueba de vida y permite verificar la identidad del solicitante sin necesidad de traslados. Una vez completado ese paso, la información queda encriptada en un certificado digital con el que la persona puede firmar documentos desde la plataforma de Lakaut.

El resultado es un documento firmado digitalmente, inalterable desde el momento de la suscripción y con plena validez jurídica. A diferencia de una firma manuscrita o de una firma electrónica simple, la firma digital no requiere prueba adicional ante la Justicia para acreditar que el firmante es quien dice ser ni que el contenido no fue modificado posteriormente, ya que esa presunción legal está incorporada en el propio mecanismo, conforme a la Ley 25.506.

Contar con un certificado digital propio en la nube implica disponer de una identidad digital emitida por una autoridad licenciada por el Estado argentino. Según la empresa, esto permite gestionar contratos, autorizaciones, procesos de onboarding, operaciones inmobiliarias y trámites administrativos de manera remota, reduciendo tiempos y costos operativos frente a los circuitos tradicionales en papel.

El sistema de firma digital está vinculado al Renaper y asegura validez legal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Opciones de firma para distintos niveles de uso

Más allá del pack gratuito, pensado como una primera experiencia con la herramienta, Lakaut ofrece dos alternativas pagas para quienes necesitan firmar con mayor frecuencia. El plan Smart incluye 50 firmas digitales por un costo de 61.700 pesos, orientado a personas que firman contratos o realizan trámites de manera ocasional.

Para quienes requieren un uso más intensivo, la opción Profesional ofrece firmas ilimitadas a un valor de 181.500 pesos, destinada a quienes gestionan documentación de forma habitual en su actividad laboral.

Las tres modalidades están disponibles a través del sitio web de la compañía (www.lakautac.com.ar), donde se puede iniciar el proceso de validación de identidad y obtención del certificado digital.

“Con FID nos propusimos acercar la firma digital a todos los rincones del país, para que un estudiante, un médico, un comerciante o un inquilino, incluso un escribano, pueda resolver contratos, autorizaciones y trámites cotidianos desde cualquier lugar y sin moverse de su casa”, señaló Daniel Raskin, Gerente General de Lakaut.

Según explicó el directivo, el lanzamiento del pack gratuito busca facilitar un primer contacto con la firma digital antes de que los usuarios opten, si lo necesitan, por planes con mayor volumen de firmas o por modalidades pensadas para profesionales y organizaciones.

La empresa señala que FID by Lakaut opera bajo los estándares de la Infraestructura de Firma Digital Nacional, con un esquema de seguridad orientado a proteger la información y las operaciones de firma, en línea con lo establecido por la Ley 25.506 de firma digital y su normativa complementaria.