El presidente Javier Milei participará esta noche del acto organizado por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para celebrar los 250 años de la independencia de ese país . A priori, es la única participación confirmada para la fecha festiva estadounidense, puesto que las celebraciones previstas en su próximo viaje a Estados Unidos están a un paso de quedar suspendidas .

El operativo de esta noche está previsto para las 19.25 en la residencia del embajador norteamericano. Según el protocolo oficial al que accedió El Cronista, Milei será recibido por el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Será la primera vez que un Presidente argentino asista a un evento en festejo de la Independencia del país norteamericano .

La llegada del mandatario estará acompañada por la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno de los Estados Unidos de América. A las 19.45 está prevista la alocución de Lamelas ante los invitados. Una hora más tarde, a las 20, el cronograma continúa con espectáculos musicales en el marco de la celebración.

La actividad se da en simultáneo con una incógnita mayor para la diplomacia argentina. El viaje del Presidente a Estados Unidos para los festejos centrales del 4 de julio , que durante semanas estuvo confirmado, hoy no figura formalmente en agenda, según dieron a conocer fuentes de Presidencia este martes.

Según lo que pudo recabar El Cronista, por el momento, el desplazamiento a Washington “no está en agenda” y la definición está a la espera de que el mandatario Donald Trump confirme si concretará la gala para jefes de Estado en Washington, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

El evento iba a darse en paralelo al Mundial 2026, aunque el mandatario argentino ya había anticipado que no iba a asistir a presenciar los partidos de fútbol pese a su afinidad con la selección argentina. El esquema preveía una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La visita de Milei a EE.UU. tenía otros planes en el medio. También se evaluaba una escala adicional en el Sun Valley Resort, en Idaho, donde Allen & Company organiza entre la segunda semana de julio su tradicional conferencia de empresarios . Ya de por sí la fecha era ajustada para Milei, ya que asistirá a la vigilia del 9 de julio para celebrar el Día de la Independencia argentina.

La idea era que el mandatario argentino diserte el 6 de julio en el marco del “Campamento de los Millonarios”. No obstante, la fecha se habría trasladado al 7 u 8 de julio y, de confirmarse la reprogramación, Milei no podrá asistir ya que el mismo 8 de julio a la noche el Presidente viajará para Tucumán para el acto del 9 de julio, según pudo confirmar El Cronista de fuentes oficiales.

El acto protocolar, por caso, lo organiza el gobernador Osvaldo Jaldo y desde la Casa Rosada descuentan que correrá por cuenta suya si la vicepresidente Victoria Villarruel será invitada al acto protocolar. En el último acto oficial por el Día de la Bandera en Santa Fe, trascendió que Maximiliano Pullaro fue el que la invitó aunque en la gobernación lo negaban.

La agenda en Nueva York incluía, además, la llegada de la Fragata Libertad al río Hudson el 4 de julio, en el marco del evento “Sail 250”, que conmemora el aniversario de la independencia con la presencia de buques escuela de distintos países. El buque insignia de la Armada Argentina permanecería en ese puerto durante cuatro días .

Este acto es el único confirmado de toda la agenda prevista y desde Cancillería no están seguros de que valga la pena que el presidente Javier Milei y la comitiva viaje solamente por la Fragata Libertad si los demás planes se caen,

No sería la primera vez que Milei cancela su agenda internacional puesto que esta misma semana tuvo que dar de baja su visita a Paraguay en el marco de la Cumbre del Mercosur para enfocarse en la transición de Diego Santilli en Jefatura de Gabinete.

Desde la Casa Rosada confirmaron que Milei permanecerá en el país “abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión”. En su lugar, la delegación argentina en la cumbre paraguaya quedó a cargo del canciller Pablo Quirno.