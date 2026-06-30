Milei participa a la noche de un festejo por el 4 de julio y se pone en duda su viaje a EE.UU.
El Presidente participa esta noche del festejo por los 250 años de la independencia estadounidense. Está confirmada su participación en el acto del 9 de julio en Tucumán. Dudas sobre la gira al país norteamericano la próxima semana: los motivos
A cuánto está el dólar blue hoy martes 30 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.