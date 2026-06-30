El Servicio Meteorológico Nacional encendió todas las alarmas. Una combinación explosiva de fenómenos climáticos se abate sobre el país con lluvias que no darán tregua durante casi 48 horas seguidas, ráfagas que alcanzan los 120 km/h y precipitaciones de nieve y granizo que complican la circulación en rutas y caminos.

Las zonas que estarán en el ojo de la tormenta: fuertes lluvias serán las protagonistas

La Patagonia se encuentra bajo el impacto de un potente frente de inestabilidad invernal provocado por el ingreso de una masa de aire polar antártico. Este sistema generará un fuerte contraste meteorológico donde el choque de presiones desatará temporales de nieve densa en los sectores cordilleranos, mientras que las lluvias frías y el agua nieve afectarán de forma persistente a las zonas de menor elevación y los valles.

El viento será el gran protagonista y el factor de mayor riesgo durante esta semana, presentándose con ráfagas extremas del sector oeste que rozarán velocidades de entre 90 y 120 km/h en amplias regiones de la estepa y la costa. Esta combinación de vientos huracanados con las nevadas locales dará lugar al peligroso efecto de “viento blanco”, reduciendo la visibilidad a cero en los caminos.

Finalmente, el ingreso definitivo de este aire antártico provocará una caída drástica en los termómetros y así, una ola de frío extremo con heladas generalizadas y severas que congelarán las superficies urbanas y rurales. El fenómeno estabilizará los cielos hacia el final de la semana pero mantendrá temperaturas congelantes, configurando uno de los pulsos invernales más duros y extensos en lo que va del año.

Las tormentas y la helada afectarán a todo el sur del país.

Las zonas más afectadas por la tormenta

El SMN informó que este nuevo fenómeno meteorológico impactará en estas regiones:

Zona cordillerana (Norte y Centro): Neuquén (San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala) y Río Negro (Bariloche, El Bolsón), afectadas principalmente por intensas nevadas acumuladas, lluvias persistentes en valles y fuertes ráfagas de viento.

Región Sur y Mesetas: Santa Cruz (mesetas y áreas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike) junto a Chubut, sufriendo el impacto de vientos hostiles del oeste con ráfagas de hasta 90 km/h y un descenso térmico extremo.

Extremo Austral: Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande) e Islas Malvinas, bajo alertas combinadas por nevadas persistentes de hasta 15 centímetros de acumulación y vientos severos.

¿Qué zonas de Buenos Aires tienen chances de ver nieve esta semana?

De acuerdo con distintos modelos meteorológicos, las mayores probabilidades se concentran en el sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la región serrana.

Localidades como Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist aparecen entre las más favorecidas por la combinación de aire polar, humedad y temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C. Estas condiciones podrían permitir la aparición de nevadas o aguanieve entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio.

En cambio, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no existen pronósticos que indiquen la posibilidad de nieve, aunque sí se espera un marcado descenso térmico acompañado por fuertes heladas durante las primeras horas de la mañana.